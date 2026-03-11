ABD Deniz Piyadeleri Trump'a rest çekti: Hürmüz'e girmeyi reddettiler...

Hürmüz Boğazı’ndaki durum, bölgenin geniş bir savaş alanına dönüşmesiyle birlikte, tam bir kaos ortamına evriliyor. Amerikan basınındaki haberlere göre; ABD Başkanı Donald Trump’ın İran tehdidini “etkisiz hale getirme” ve tam deniz koruması sağlama konusundaki zafer dolu açıklamalarına rağmen, sahadaki gerçeklik tamamen farklı. İran, kritik geçiş noktalarına mayın döşedi ; ABD Donanması ise -Beyaz Saray’ı ve Trump’ı bizzat ifşa eden bir gelişmeyle- riski “yönetilemez” olarak değerlendirerek tankerlere refakat edemeyeceğini açıkladı. Eskiden her gün boğazdan onlarca petrol tankeri geçerken, saldırı sonrası bu geçişler neredeyse tamamen durdu. İran, boğazdan geçmeye çalışan gemileri hedef alarak misilleme yapıyor.