  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Büyük umut bağladıkları dev projede hüsrana uğradılar: Türk donanması tarafından durdurulduk Dünya nükleer felaketin eşiğinde! Buşehr'den patlama sesleri yükseliyor: Rusya, 150 personelini tahliye etti ABD Deniz Piyadeleri Trump'a rest çekti: Hürmüz'e girmeyi reddettiler... Samsung düğmeye bastı: Batarya canavarı telefon geliyor! Bu yazı yoksa dikkat: İşte sahte plakayı anlamanın 5 yolu! Tüketiciler Birliği uyardı: Ev, araç, uçak, tekne kiralanır, IBAN kiralanmaz Olmayacak şey gerçekten oldu: S-300'ler klonlandı Gıda etiketlerinde yeni dönem: Bu olmadan satış yapamayacaklar! Liverpool zaferinin değerini anlatan tablo: Galatasaray Sondan 2’nci! Canan Karatay 'süper ikili'yi açıkladı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun!
Gündem
9
Yeniakit Publisher
ABD Deniz Piyadeleri Trump'a rest çekti: Hürmüz'e girmeyi reddettiler...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD Deniz Piyadeleri Trump'a rest çekti: Hürmüz'e girmeyi reddettiler...

TAHSİN HAN ABD-İsrail’in saldırılarına İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatarak karşılık verirken kriz her geçen gün büyüyor...

#1
Foto - ABD Deniz Piyadeleri Trump'a rest çekti: Hürmüz'e girmeyi reddettiler...

Hürmüz Boğazı’ndaki durum, bölgenin geniş bir savaş alanına dönüşmesiyle birlikte, tam bir kaos ortamına evriliyor. Amerikan basınındaki haberlere göre; ABD Başkanı Donald Trump’ın İran tehdidini “etkisiz hale getirme” ve tam deniz koruması sağlama konusundaki zafer dolu açıklamalarına rağmen, sahadaki gerçeklik tamamen farklı. İran, kritik geçiş noktalarına mayın döşedi ; ABD Donanması ise -Beyaz Saray’ı ve Trump’ı bizzat ifşa eden bir gelişmeyle- riski “yönetilemez” olarak değerlendirerek tankerlere refakat edemeyeceğini açıkladı. Eskiden her gün boğazdan onlarca petrol tankeri geçerken, saldırı sonrası bu geçişler neredeyse tamamen durdu. İran, boğazdan geçmeye çalışan gemileri hedef alarak misilleme yapıyor.

#2
Foto - ABD Deniz Piyadeleri Trump'a rest çekti: Hürmüz'e girmeyi reddettiler...

Dün de İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) İran kıyıları açıklarında üç geminin füze saldırısına uğradığını ve Hürmüz Boğazı’nda veya yakınlarında kaydedilen birçok olaya ek olarak bu olayların yaşandığını belirtti.

#3
Foto - ABD Deniz Piyadeleri Trump'a rest çekti: Hürmüz'e girmeyi reddettiler...

UKMTO’ya göre, gemilerden birinin Umman’ın 11 deniz mili kuzeyinde, Hürmüz Boğazı içinde vurulduğu , güvertede yangın çıktığı ve mürettebatın gemiyi terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. Dün sabah iki olay daha bildirildi; bir gemi Dubai’nin yaklaşık 50 deniz mili kuzeybatısında füze saldırısına uğrarken , diğeri Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarında hasar gördü.

#4
Foto - ABD Deniz Piyadeleri Trump'a rest çekti: Hürmüz'e girmeyi reddettiler...

Bu arada, ABD başkanının ABD Donanmasının tankerlere refakat edeceği konusunda yanlış vaatlerde bulunduğu ortaya çıktı. Reuters’e göre, “ABD Donanması, İran ile savaşın başlamasından bu yana, saldırı riskinin şu anda çok yüksek olduğunu ve refakat sağlamanın mümkün olmadığını belirterek, denizcilik sektöründen Hürmüz Boğazı’ndan askeri refakat taleplerini neredeyse her gün reddediyor.” Ajans, “ABD Donanmasının değerlendirmeleri , Orta Doğu’dan petrol ihracatındaki aksamanın devam edeceğini gösteriyor” diye vurguladı.

#5
Foto - ABD Deniz Piyadeleri Trump'a rest çekti: Hürmüz'e girmeyi reddettiler...

Reuters ayrıca şunları ekledi: “ABD Donanmasının değerlendirmesi, daha önce Washington’un bu hayati su yolundan normal nakliyatın yeniden başlaması için gerektiğinde deniz refakati sağlamaya hazır olduğunu söyleyen Trump’ın açıklamalarından farklıdır.”

#6
Foto - ABD Deniz Piyadeleri Trump'a rest çekti: Hürmüz'e girmeyi reddettiler...

İran’ın Hürmüz Boğazı’na, yaygın olmasa da, mayın döşediği bildiriliyor. CNN’e konuşan kaynaklar, son günlerde sadece “birkaç düzine” mayının döşendiğini söyledi. Kaynaklar ayrıca İran’ın saldırılara rağmen küçük botlarının ve mayın döşeme gemilerinin yüzde 80’inden fazlasını hala elinde bulundurduğu ve deniz geçidine pratikte yüzlerce mayın döşeyebileceği belirtildi.

#7
Foto - ABD Deniz Piyadeleri Trump'a rest çekti: Hürmüz'e girmeyi reddettiler...

Ayrıca Salı günü, ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD Donanmasının bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı’ndan başarıyla refakat ettiğini yazdığı bir gönderiyi sildi. Daha açık ifadeyle, Wright, sosyal medyada ABD Donanması’nın stratejik su yolundan bir petrol tankerine başarıyla eşlik ettiğini duyurdu. Trump yönetimini “İran’a karşı askeri operasyonlar sırasında küresel enerji istikrarını koruduğu” için övdü. Ancak paylaşım, 30 dakika içinde silindi.

#8
Foto - ABD Deniz Piyadeleri Trump'a rest çekti: Hürmüz'e girmeyi reddettiler...

Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt de daha sonra böyle bir eşliğin gerçekleşmediğini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

resat,

ingiliz amcaları ,çanakkaledeki tecrübelerini mi aktardı bunlara yoksa ,,,insanlar ölecekleri yere kendi ayaklarıyla giderler, kaderde varsa ,,,mek ,neye yarar üzülmek ,,
TÜM YORUMLARA GİT
Dünyayı sallayan iddia: Gebertildi
Dünya

Dünyayı sallayan iddia: Gebertildi

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken MOSSAD Başkanı David Barnea öldürüldüğü iddia edildi.
Filistinlilerle alay eden kadının evine füze isabet edince beter oldu! İlahi adalet bu!
Gündem

Filistinlilerle alay eden kadının evine füze isabet edince beter oldu! İlahi adalet bu!

Geçtiğimiz aylarda çektiği videoyla evi bombalanan Filistinli kadınlarla dalga geçen bir İsrailli kadının evi İran füzesiyle başına yıkıldı...
İstanbul’da metroda skandal görüntüler! Bu nasıl bir rezalet böyle
Gündem

İstanbul’da metroda skandal görüntüler! Bu nasıl bir rezalet böyle

İstanbul'da metroya binen bir genç, elindeki oyuncak silahı insanların üzerine doğrultarak güya şaka yaptı. Skandal anlara ait görüntüler bü..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilere müjde
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilere müjde

AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısında dünyadaki ve Türkiye gündemdeki konularda önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini emekli..
Dubai çölde bir hayalet şehre dönüştü
Gündem

Dubai çölde bir hayalet şehre dönüştü

Siyonist İsrail ve ABD’nin bölgedeki kirli emelleri sonrası başlayan çatışmalar, Orta Doğu’nun parlayan yıldızı Dubai’yi adeta karanlığa göm..
CHP’nin algı işleri iyice saçma seviyeye ulaştı! "Kocasının türbesini ziyarete gelmiş"
Gündem

CHP’nin algı işleri iyice saçma seviyeye ulaştı! “Kocasının türbesini ziyarete gelmiş”

Ana muhalefet partisi CHP’nin, tutuklu yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu şirin göstermek ve kurtarmak adına yaptıkları artık kab..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23