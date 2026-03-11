  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'e silah sattığı ortaya çıkan Türk savunma sanayi şirketinden şok eden karar! Herkes 'Bu resmen uyanıklık' diyor Bulaşık makinesindeki kireci söküp atıyor! 1 kaşık dökmeniz yeterli... Bu basit yöntem ne? Osmanlı'nın İstanbul'daki son selatin külliyesi: Laleli Camii Türkiye beşik gibi sallanıyor! Aynı gün 3 ilde deprem! Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan yorum Türkiye'ye yıllardır verilmeyen Patriot'lar bir anda Malatya'da belirdi! Arkasındaki gerçek sinirlerinizi bozacak İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı: Lider oldu ama her şeyini kaybetti... Emeklilere maaş ve ikramiye müjdesi Tavuk hazırlarken bu hatayı yapmayın: Uzmanlardan kritik uyarı, bakteri detayı Emekliye bayram müjdesi! İkramiyeler ve maaşların hesaba yatacağı tarih belli oldu Çılgına dönecekler: Türkiye Hisar hava savunma sistemini aktif etti
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Emekliye bayram müjdesi! İkramiyeler ve maaşların hesaba yatacağı tarih belli oldu
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Emekliye bayram müjdesi! İkramiyeler ve maaşların hesaba yatacağı tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haberi duyurdu.

1
#1
Foto - Emekliye bayram müjdesi! İkramiyeler ve maaşların hesaba yatacağı tarih belli oldu

Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşların hem bayram ikramiyeleri hem de aylık ödemeleri erkene çekildi.

#2
Foto - Emekliye bayram müjdesi! İkramiyeler ve maaşların hesaba yatacağı tarih belli oldu

Bakan Işıkhan, ödemelerin 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında tamamlanacağını belirterek tüm emeklilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

#3
Foto - Emekliye bayram müjdesi! İkramiyeler ve maaşların hesaba yatacağı tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ve aylıklarının Ramazan Bayramı öncesi, 14-19 Mart'ta hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

#4
Foto - Emekliye bayram müjdesi! İkramiyeler ve maaşların hesaba yatacağı tarih belli oldu

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde, 14 Mart ile 19 Mart arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Emekliye bayram müjdesi! İkramiyeler ve maaşların hesaba yatacağı tarih belli oldu

Bakan Işıkhan, bayram ikramiyeleri ile aylıkların ödeme tarihlerinin detaylarını da paylaştı.

#6
Foto - Emekliye bayram müjdesi! İkramiyeler ve maaşların hesaba yatacağı tarih belli oldu

Buna göre, 4A (SSK) kapsamındaki gelir/aylık ve bayram ikramiyeleri, 14, 15 ve 16 Mart'ta yatırılacak.

#7
Foto - Emekliye bayram müjdesi! İkramiyeler ve maaşların hesaba yatacağı tarih belli oldu

4B (Bağ-Kur) kapsamındakilerin ödemeleri 17 ve 18 Mart'ta, 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olanların ödemeleri ise 19 Mart'ta yapılacak.

#8
Foto - Emekliye bayram müjdesi! İkramiyeler ve maaşların hesaba yatacağı tarih belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zafer

Arefe günü biraz daha bekleyip bayramın 3. günü olsa daha iyi olurdu neyse

Ahmet hoca

CHP'li belediyeler SGK yüz milyar borç takmasa SGK DAHA az zorlanır Hükümet SGK borcu olan tüm belediyelerin iller Bankası da alacaklarından mahsup ETSİN.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Avrupa kendi ayağına sıktığını itiraf etti
Dünya

Avrupa kendi ayağına sıktığını itiraf etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, nükleer enerjiden çıkışı stratejik hata olarak değerlendirdi.

Filistinlilerle alay eden kadının evine füze isabet edince beter oldu! İlahi adalet bu!
Gündem

Filistinlilerle alay eden kadının evine füze isabet edince beter oldu! İlahi adalet bu!

Geçtiğimiz aylarda çektiği videoyla evi bombalanan Filistinli kadınlarla dalga geçen bir İsrailli kadının evi İran füzesiyle başına yıkıldı...
YPG/PKK elebaşı Hemo, Suriye’nin Savunma Bakanı Yardımcısı oldu!
Gündem

YPG/PKK elebaşı Hemo, Suriye’nin Savunma Bakanı Yardımcısı oldu!

Suriye Savunma Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesi Müdürü Asım Galyun, YPG/PKK’nın sözde komutanlarından Sipan Hemo’nun, Doğu Suriye Bölgesi..
İsrail'den İran itirafı!
Dünya

İsrail'den İran itirafı!

İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, İran’da rejim değişikliğini mevcut savaşın hedefi olarak görmenin gerçekçi olmadığını kabul ettik..
Sabahın ilk ışıklarında kurşun yağdırdılar! Toronto'da diplomatik misyona saldırı
Gündem

Sabahın ilk ışıklarında kurşun yağdırdılar! Toronto'da diplomatik misyona saldırı

Siyonist zulmün hamiliğini yapan ABD’nin diplomatik temsilcilikleri, dünyanın dört bir yanında öfkenin ve saldırıların hedefi olmaya devam e..
Almanya'dan İsrail'e görülmemiş yalakalık
Dünya

Almanya'dan İsrail'e görülmemiş yalakalık

İran'a yönelik saldırılar sürerken terör devleti İsrail'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, "Sizin yanınızdayız, bu yüzden İsr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23