İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı: Lider oldu ama her şeyini kaybetti...
Katil ABD ve İsrail'in saldırıları aralıksız sürerken gündeme bomba gibi düşen bir haber ortalığı kasıp kavurdu.
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken İran yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in saldırıya uğradığı iddia edildi. Bu iddia sonrası konuşan İranlı bir yetkili, "Yeni Dini Lider Müçteba Hamaney hafif yaralandı ancak görevine devam ediyor." dedi.
ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş 12. gününe girerken ABD basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Haberlere göre İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in, ABD'nin İran'a yönelik ilk saldırıları sırasında ağır yaralandığı, hatta hayatını kaybetmiş olabileceği öne sürüldü.
Bu iddiaların gündeme bomba gibi düşmesinin ardından İranlı bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, İran'ın yeni dini Lideri Mücteba Hamaney'in düzenlenen saldırılarda hafif yaralandığını bildirdi. Sağlık durumu iyi olan Mücteba Hamaney'in görevine devam ettiği bildirildi.
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney, devam eden savaş sürecinde ailesinden birçok yakınını kaybetti. Hameney'in babası Ayetullah Ali Hameney başta olmak üzere ailesinden çok sayıda kişinin saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney, savaşın ilk günlerinde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetti. İran yönetiminde uzun yıllar etkili bir figür olan Ali Hameney'in ölümü, ülkede liderlik sürecini hızlandırdı ve ardından Mücteba Hameney yeni dini lider olarak seçildi.
