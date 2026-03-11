  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Emeklilere maaş ve ikramiye müjdesi
Giriş Tarihi:

Emeklilere maaş ve ikramiye müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamaya göre; emeklilerin aylıkları ve bayram ikramiyeleri 14-19 Mart'ta yatırılacak.

1
#1
Foto - Emeklilere maaş ve ikramiye müjdesi

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde, 14 Mart ile 19 Mart arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Emeklilere maaş ve ikramiye müjdesi

Bakan Işıkhan, bayram ikramiyeleri ile aylıkların ödeme tarihlerinin detaylarını da paylaştı.

#3
Foto - Emeklilere maaş ve ikramiye müjdesi

Buna göre, 4A (SSK) kapsamındaki gelir/aylık ve bayram ikramiyeleri, 14, 15 ve 16 Mart'ta yatırılacak.

#4
Foto - Emeklilere maaş ve ikramiye müjdesi

4B (Bağ-Kur) kapsamındakilerin ödemeleri 17 ve 18 Mart'ta, 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olanların ödemeleri ise 19 Mart'ta yapılacak.

