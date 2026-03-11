  • İSTANBUL
Türkiye'ye yıllardır verilmeyen Patriot'lar bir anda Malatya'da belirdi! Arkasındaki gerçek sinirlerinizi bozacak
Haber Merkezi

Türkiye'ye yıllardır verilmeyen Patriot'lar bir anda Malatya'da belirdi! Arkasındaki gerçek sinirlerinizi bozacak

Türkiye’ye yıllardır verilmeyen Patriot hava savunma sistemleri, Hatay ve Gaziantep’te düşürülen İran füzelerinin ardından bir anda Malatya’ya konuşlandırıldı. Batı söz konusu olunca kamuoyu bu hamleye şüpheyle yaklaşarak “kesin bir çıkarları var” düşüncesini dile getirdi. Uzmanlar ise Patriotların konuşlandırılmasının Türkiye’yi korumaktan ziyade üssü koruma amacı taşıdığını belirtiyor.

2
#1
Foto - Türkiye'ye yıllardır verilmeyen Patriot'lar bir anda Malatya'da belirdi! Arkasındaki gerçek sinirlerinizi bozacak

ürkiye'ye jet hızıyla sevk edilen Patriot bataryaları, Batı'nın çifte standardını tekrar tartışmaya açtı. Bataryaların gönderilmesinin, NATO’nun dayanışma ruhunu değil, Batı’nın kendi stratejik çıkarlarını koruma telaşı olarak yorumlandı.

#2
Foto - Türkiye'ye yıllardır verilmeyen Patriot'lar bir anda Malatya'da belirdi! Arkasındaki gerçek sinirlerinizi bozacak

Türkiye, Suriye iç savaşının en sıcak dönemlerinde, sınır şehirlerine düşen mermiler ve füze tehdidi karşısında müttefiklerinden defalarca Patriot talebinde bulundu. O dönemde bu talepler ya bürokratik engellere takıldı ya da gönderilen sembolik bataryalar (Almanya ve ABD örneğinde olduğu gibi) "bakım" veya "görev süresi" gerekçesiyle geri çekildi. İspanya dışında sahada kalan olmadı. Türkiye bu nedenle S-400 tedarik etmek zorunda kaldı.

#3
Foto - Türkiye'ye yıllardır verilmeyen Patriot'lar bir anda Malatya'da belirdi! Arkasındaki gerçek sinirlerinizi bozacak

Bölgeye düşen "meçhul" füze parçalarının ardından daha önce görülmemiş bir hızda Patriot hava savunma sistemi sağlandı. Bataryalar, ABD'nin Kürecik Radar Üssü'nün bulunduğu Malatya'ya konuşlandırıldı.

#4
Foto - Türkiye'ye yıllardır verilmeyen Patriot'lar bir anda Malatya'da belirdi! Arkasındaki gerçek sinirlerinizi bozacak

Daha önce "teknik imkânsızlık" nedeniyle çekilen bataryalar, ABD'nin radar verileri ve bölgedeki askerî yığınağının güvenliği için, füze parçasının düştüğü günden bir gün sonra yerleştirildi.

#5
Foto - Türkiye'ye yıllardır verilmeyen Patriot'lar bir anda Malatya'da belirdi! Arkasındaki gerçek sinirlerinizi bozacak

İran’ın yalanladığı, kaynağı belirsiz füze parçalarının düşüşüyle bataryaların gelişi arasındaki kısa süre, kamuoyunda NATO'nun bu füzeyi beklediği düşüncesini oluşturdu. Füze parçaları düşmeden önce, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin, Türkiye'nin güneydoğusuna seyahat edilmemesi uyarısında bulunması ve acil görevi olmayan personelin Adana Konsolosluğu'ndan ayrılması kararı vermesi de zamanla hakkındaki soru işaretlerini artırdı.

#6
Foto - Türkiye'ye yıllardır verilmeyen Patriot'lar bir anda Malatya'da belirdi! Arkasındaki gerçek sinirlerinizi bozacak

Batı’nın bu hamlesi, Türkiye için bir güvenlik garantisinden ziyade, Radar Üssü'nün korunması için operasyonel bir zorunluluk olarak görülüyor. Türkiye’nin güvenliğinin, ancak Batı’nın çıkarlarıyla kesiştiği ölçüde "acil" kodunu aldığına dair eleştiriler yöneltildi. Odatv

