Türkiye'ye yıllardır verilmeyen Patriot'lar bir anda Malatya'da belirdi! Arkasındaki gerçek sinirlerinizi bozacak
Türkiye’ye yıllardır verilmeyen Patriot hava savunma sistemleri, Hatay ve Gaziantep’te düşürülen İran füzelerinin ardından bir anda Malatya’ya konuşlandırıldı. Batı söz konusu olunca kamuoyu bu hamleye şüpheyle yaklaşarak “kesin bir çıkarları var” düşüncesini dile getirdi. Uzmanlar ise Patriotların konuşlandırılmasının Türkiye’yi korumaktan ziyade üssü koruma amacı taşıdığını belirtiyor.