Türkiye'ye yıllardır verilmeyen Patriot'lar bir anda Malatya'da belirdi! Arkasındaki gerçek sinirlerinizi bozacak

Türkiye, Suriye iç savaşının en sıcak dönemlerinde, sınır şehirlerine düşen mermiler ve füze tehdidi karşısında müttefiklerinden defalarca Patriot talebinde bulundu. O dönemde bu talepler ya bürokratik engellere takıldı ya da gönderilen sembolik bataryalar (Almanya ve ABD örneğinde olduğu gibi) "bakım" veya "görev süresi" gerekçesiyle geri çekildi. İspanya dışında sahada kalan olmadı. Türkiye bu nedenle S-400 tedarik etmek zorunda kaldı.