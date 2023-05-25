  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
8
ABD, Çin ve İtalya'ya Türkiye şoku! Asya ülkesi Türkiye'yi seçti

2023-05-25 19:56:10
ABD, Çin ve İtalya'ya Türkiye şoku! Asya ülkesi Türkiye'yi seçti

Asya ülkesi Malezya'da ABD, Çin ve İtalya'yı şok eden bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - ABD, Çin ve İtalya'ya Türkiye şoku! Asya ülkesi Türkiye'yi seçti

Türk Havacılık Uzay Sanayii, özgün olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ANKA İnsansız Hava Aracı Sistemi’nde uluslararası yeni bir anlaşmaya daha imza attı.

#2
Foto - ABD, Çin ve İtalya'ya Türkiye şoku! Asya ülkesi Türkiye'yi seçti

Malezya Hava Kuvvetlerinin 2020 yılında İHA ithalatı ile ilgili yürüttüğü ve ABD, Çin, İtalya’dan firmaların da katıldığı ihaleyi TUSAŞ kazandı.

#3
Foto - ABD, Çin ve İtalya'ya Türkiye şoku! Asya ülkesi Türkiye'yi seçti

Buna göre TUSAŞ, Malezya'ya farklı faydalı yüklerle donatılmış 9 adetlik İnsansız Hava Aracı ihtiyacının 1'inci fazı olan ilk 3 adet ANKA üretecek ve buna bağlı yer kontrol sistemlerini kuracak.

#4
Foto - ABD, Çin ve İtalya'ya Türkiye şoku! Asya ülkesi Türkiye'yi seçti

Bu yıl Malezya'nın Langkawi adasındaki Mahsuri Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 16'ncı Uluslararası Denizcilik ve Havacılık LIMA fuarında imza töreni gerçekleşti. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Cihad Vardan, "ANKA, İHA sistemleri arasında kendini sadece ülkemizde değil, aynı zamanda dünyada da kanıtlamış bir platform. Malezya’nın ihtiyaç duyduğu kabiliyetlere sahip olmak ve uluslararası güçlü şirketlerin katıldığı ihaleyi kazanmak kolay bir iş değil.

#5
Foto - ABD, Çin ve İtalya'ya Türkiye şoku! Asya ülkesi Türkiye'yi seçti

Bu yıl ihracatta koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. Anlaşmanın dost ülke Malezya’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

#6
Foto - ABD, Çin ve İtalya'ya Türkiye şoku! Asya ülkesi Türkiye'yi seçti

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve ilk uçuşunu 2010 tarihinde gerçekleştiren ANKA İHA, üzerinde entegre gece ve gündüz, kötü hava şartlarında dahil çalışabilen, yüksek çözünürlüklü kamerası ile keşif, gözetleme, sabit-hareketli hedef tespit, teşhis tanımlama gibi üstün performans görevlerinin yanı sıra 17 metre açıklığa sahip kanadının altında 350 kilograma kadar farklı mühimmat ve faydalı yükler taşıyabiliyor.

#7
Foto - ABD, Çin ve İtalya'ya Türkiye şoku! Asya ülkesi Türkiye'yi seçti

Tamamen otonom iniş seyir ve dönüş kabiliyetine sahip olan ANKA, 30 saati aşkın görev süresine sahip ve 30 bin feet irtifada uçabiliyor. Bugüne kadar 170 bin saatin üstünde uçuş gerçekleştiren ANKA üzerine entegrasyonu tamamlanan 'ŞİMŞEK' Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi ile birden fazla sistemin aynı anda koordinasyonu da sağlanmış oldu.

Sokaktaki kadın bir konuştu sosyal medya sallandı. Boşuna konuşuyorsunuz boşuna, Türkiye gibi…
Sosyal Medya

Sokaktaki kadın bir konuştu sosyal medya sallandı. Boşuna konuşuyorsunuz boşuna, Türkiye gibi…

Sokak röportajına konuk olan yaşlı bir kadın Türkiye’yi kötüleyenlere isyan etti. “Hep Türkiye’yi kötülüyorsunuz bir gün de yurt dışını görü..
Melih Gökçek’in bu paylaşımı rekor kırıyor! Hangi Kemal?
Sosyal Medya

Melih Gökçek’in bu paylaşımı rekor kırıyor! Hangi Kemal?

Seçim günü yaklaştıkça sosyal medyada bazı paylaşımlar dikkat çekiyor. Melih Gökçek’in Instagram’dan yayımladığı “Hangi Kemal” paylaşımı rek..
Hulki Cevizoğlu 2. tur için rakam verdi: Kılıçdaroğlu bu oyu alırsa öpsün başına koysun
Gündem

Hulki Cevizoğlu 2. tur için rakam verdi: Kılıçdaroğlu bu oyu alırsa öpsün başına koysun

Özdağ ile yapılan mutabakat sonrası Kılıçdaroğlu'na yüklenen Hulki Cevizoğlu, 'Seçimde yüzde 37-38 alabilirse öpsün başına koysun. Çünkü bu ..
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, politika faizini beklentiler..
Ümit Özdağ'a tepki gösterdi! Bir partiden daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması
Gündem

Ümit Özdağ'a tepki gösterdi! Bir partiden daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ..
İran'dan Türkiye ve doğal gaz açıklaması
Gündem

İran'dan Türkiye ve doğal gaz açıklaması

İran Ulusal Doğal Gaz Şirketi (NIGC) Genel Müdürü Mecid Çegeni, ülkesinin Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmesi durumunda bunu Türkiye üzerinden ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23