ABD, Çin ve İtalya'ya Türkiye şoku! Asya ülkesi Türkiye'yi seçti

Bu yıl Malezya'nın Langkawi adasındaki Mahsuri Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 16'ncı Uluslararası Denizcilik ve Havacılık LIMA fuarında imza töreni gerçekleşti. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Cihad Vardan, "ANKA, İHA sistemleri arasında kendini sadece ülkemizde değil, aynı zamanda dünyada da kanıtlamış bir platform. Malezya’nın ihtiyaç duyduğu kabiliyetlere sahip olmak ve uluslararası güçlü şirketlerin katıldığı ihaleyi kazanmak kolay bir iş değil.