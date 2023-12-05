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Dünya
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ABD askerleri Irak'ta kıl payı kurtuldu

2023-12-05 01:02:53
ABD askerleri Irak'ta kıl payı kurtuldu

Irak'ta görevli ABD askerlerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlemek için harekete geçen 5 militan öldürüldü.

#1
Foto - ABD askerleri Irak'ta kıl payı kurtuldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak’ın Kerkük kenti yakınlarında, insansız hava aracı (İHA) saldırısı hazırlığındaki 5 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

#2
Foto - ABD askerleri Irak'ta kıl payı kurtuldu

CENTCOM’un internet sitesinde Kerkük yakınlarında dün gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

#3
Foto - ABD askerleri Irak'ta kıl payı kurtuldu

Açıklamada, koalisyon güçlerinin, tek yönlü bir İHA saldırısı yapmaya hazırlanan 5 militana yönelik silahlı ABD insansız hava sistemiyle "meşru müdafaa amacıyla" saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

#4
Foto - ABD askerleri Irak'ta kıl payı kurtuldu

Saldırıda 5 militanın öldürüldüğü ve İHA’nın imha edildiği kaydedilirken, ABD ve koalisyon personelinin saldırılara karşı korunmaya devam edileceği ifade edildi.

#5
Foto - ABD askerleri Irak'ta kıl payı kurtuldu

Irak’ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak İslami Direniş" adlı grup ise dün yaptığı açıklamada, 5 üyesinin ABD saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.

#6
Foto - ABD askerleri Irak'ta kıl payı kurtuldu

Grup, ABD güçleri ülkeden çıkarılana kadar Amerikan hedeflerine saldırılarının devam edeceğini belirtmişti.

#7
Foto - ABD askerleri Irak'ta kıl payı kurtuldu

Kaynak: AA

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