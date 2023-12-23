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Yaşam
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Abant'ta kış güzelliği

2023-12-23 21:48:06
Abant'ta kış güzelliği

Bolu’da gece saatlerinde sağanak yağışın yerini kar yağışına bırakmasıyla birlikte Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

#1
Foto - Abant'ta kış güzelliği

Bolu’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyunca etkili olan kar yağışı sebebiyle Abant dağları beyaz gelinliği giydi.

#2
Foto - Abant'ta kış güzelliği

Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye kadar ulaştığı Abant Gölü Milli Parkı'na hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen ziyaretçiler akın etti.

#3
Foto - Abant'ta kış güzelliği

Öğle saatlerinde güneş açmasına rağmen soğuk havanın etkisini sürdürdüğü milli parkta vatandaşlar göl etrafında yürüyüş yapıp, bol bol fotoğraf çekinerek keyifli vakit geçirdi.

#4
Foto - Abant'ta kış güzelliği

#5
Foto - Abant'ta kış güzelliği

#6
Foto - Abant'ta kış güzelliği

#7
Foto - Abant'ta kış güzelliği

#8
Foto - Abant'ta kış güzelliği

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