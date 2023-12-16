A101 vergisiz Redmi telefon satacak

Geçtiğimiz haftalarda birçok vergisiz akıllı telefon satan A101, şimdi ise yine öğrencilerin vergisiz olarak alabileceği Redmi 12C modelini satmaya hazırlanıyor. Söz konusu bu model, 21 Aralık‘ta satılmaya başlanacak. Peki akıllı telefonun özellikleri neler? Redmi 12C, 6,71 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe sahip bir ekranla geliyor. Cihaz, MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip akıllı telefonun arka tarafında 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel bokeh lens yer alıyor. Ön tarafta ise 5 Megapiksellik bir özçekim kamerası mevcut.