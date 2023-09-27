A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi! Montella için sürpriz kararı başkan açıkladı...

"MİLLİ FORMAYI GİYMEK BİR PRESTİJDİR" Takım ruhu çok önemli. Aile olmalıyız. Bunu sahaya yansıtmalıyız. O ruhu, o heyecanı oyuncularımın yaşaması lazım. Neleri daha fazla ekstra yapabilmeyi düşünmeleri lazım. Biz de bunun için buradayız. Milli formayı giymek hediye değil çok büyük bir prestijdir. Çok önemli bir ulusu temsil ediyoruz. Çok önemli bir görev ve sorumluluğumuz var. Bunun da en iyi şekilde üstesinden gelmeye çalışacağız. "SİSTEM DEĞİL OYUN METODU..." Belli bir düşüncem var. Bunu geliştiriyoruz. Üstüne fikirler eklenecektir. Sistem değil bir oyun metodu üstüne çalışacağız. 2 senedir bu ülkedeyim. Oyuncuları tanıyorum. Kendi ideallerimle birlikte güzel bir oyun ortaya çıkarmaya çalışacağız. Maçları izliyoruz. Bizim de gördüğümüz şeyler var. Her antrenör daha iyisini ister. Bu burnu büyüklük olarak algılanmasın ama hepimiz daha iyisini istiyoruz. Kuntz'a olan saygımdan ötürü şurası kötü, şurası gelişmeli diyemem. Takım oyunuyla ilgili birkaç şey belirledik. Bu kriterler üzerinden yeni bir plan yapmayı düşünüyoruz.