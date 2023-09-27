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Spor
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A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi! Montella için sürpriz kararı başkan açıkladı...

2023-09-27 15:30:36
A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi! Montella için sürpriz kararı başkan açıkladı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ile sözleşme imzaladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz'un açıklamaları için "Çok şanssızdı" ifadelerini kullandı. "Büyük bir sorumluluğum var" diyen İtalyan çalıştırıcı, "Milli formayı giymek bir prestijdir." dedi. Montella, ekibinde 2 Türk yardımcı antrenör olacağını da açıkladı.İşte o açıklamalar...

#1
Foto - A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi! Montella için sürpriz kararı başkan açıkladı...

VINCENZO MONTELLA: GÜZEL ŞEYLER YAPABİLECEĞİM İÇİN MUTLUYUM Türkçe konuşamadığım için kusura bakmayın. O seviyeye henüz gelemedim. Bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Bu ülke için, bu federasyon için güzel şeyler yapabileceğim için mutluyum. Tüm taraftarlara neşe ve mutluluk getirmek istiyoruz.

#2
Foto - A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi! Montella için sürpriz kararı başkan açıkladı...

"HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM" TFF'nin ilettiği görevi kabul ederken hiç tereddüt etmedim. İyi ve bildiğim, genç bir takıma sahibiz. Tüm Türkiye'ye Milli Takım ile birlikte mutluluk yaşatmak istiyorum. Bu gururlu duyguları, özellikle halkımızın ve hepimizin hissettiği önemli ve milli duyguları futbolla herkese geçirmek ve mutlu etmek istiyoruz. Önemli bir sorumluluk farkındayım ama ben de bu işi yapmak için buradayım. 2 yıldır Türkiye'deyim. Duyguları, kültürü daha iyi anlıyorum. Bu duygular, küçükken yaşadığım duygularla benzer. İtalya'nın güneyinde, Napoli çevresinde bir yerde doğdum, büyüdüm. Onlar da sıcakkanlı insanlardı. Bana çocukluğumu hatırlatan duygular bunlar...

#3
Foto - A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi! Montella için sürpriz kararı başkan açıkladı...

"MİLLİ FORMAYI GİYMEK BİR PRESTİJDİR" Takım ruhu çok önemli. Aile olmalıyız. Bunu sahaya yansıtmalıyız. O ruhu, o heyecanı oyuncularımın yaşaması lazım. Neleri daha fazla ekstra yapabilmeyi düşünmeleri lazım. Biz de bunun için buradayız. Milli formayı giymek hediye değil çok büyük bir prestijdir. Çok önemli bir ulusu temsil ediyoruz. Çok önemli bir görev ve sorumluluğumuz var. Bunun da en iyi şekilde üstesinden gelmeye çalışacağız. "SİSTEM DEĞİL OYUN METODU..." Belli bir düşüncem var. Bunu geliştiriyoruz. Üstüne fikirler eklenecektir. Sistem değil bir oyun metodu üstüne çalışacağız. 2 senedir bu ülkedeyim. Oyuncuları tanıyorum. Kendi ideallerimle birlikte güzel bir oyun ortaya çıkarmaya çalışacağız. Maçları izliyoruz. Bizim de gördüğümüz şeyler var. Her antrenör daha iyisini ister. Bu burnu büyüklük olarak algılanmasın ama hepimiz daha iyisini istiyoruz. Kuntz'a olan saygımdan ötürü şurası kötü, şurası gelişmeli diyemem. Takım oyunuyla ilgili birkaç şey belirledik. Bu kriterler üzerinden yeni bir plan yapmayı düşünüyoruz.

#4
Foto - A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi! Montella için sürpriz kararı başkan açıkladı...

"İSTANBUL'DA İKAMET EDECEK" Türk Milli Takımı'nda görev yapan hocalarımız kendi ülkesinde kalmış. Milli maçlardan milli maçlara gelmiş gitmiş. Hocamızla anlaşmamız, İstanbul'da ikamet etmesi. Burada kalacağı için sadece İstanbul ve Trabzon'daki maçlar izlenmeyecek. Anadolu'daki tüm takımların maçlarını izleyecek. İlk adımını atıyor. Cumartesi günü Konya'ya gidiyor, pazar günü Konyaspor - Beşiktaş maçını seyredecek. Pazartesi günü Kayserispor - Başakşehir maçını izleyecek. Bu bir seferlik değil, bundan sonra gerekirse Anadolu'daki tüm takımların, sadece Süper Lig değil 1. Lig'de dahil, Türk futbolunun geleceğe yönelik parlayan yıldızlarını da izleyecek. Ümit Milli Takım da hocamızın kontrolünde olacak. Havuzumuzu genişletmek istiyoruz. Bu genişleyen havuzdan oyuncu seçimi olacak. Bütün maçları giderek izleyecek, TV'den izlemeyecek. Kendi ajandasını kendi belirleyecek. İçimizden biri olarak bu görevi yerine getirecek. "2 TÜRK YARDIMCI OLACAK" Teknik ekipte Türk yardımcı hocalar olacak. Şu anda hedefimizde 2 yardımcı hoca olması var. Hem bizim hem hocamızın görüşmeleri olacak. Daha görüşmeler gerçekleşmedi. Görüşmelerden sonra hocamızla beraber karar vereceğiz. İnşallah gelecek hafta kimler olacağını paylaşacağız.

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