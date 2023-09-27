2023-09-27 15:30:36 A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi! Montella için sürpriz kararı başkan açıkladı...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ile sözleşme imzaladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz'un açıklamaları için "Çok şanssızdı" ifadelerini kullandı. "Büyük bir sorumluluğum var" diyen İtalyan çalıştırıcı, "Milli formayı giymek bir prestijdir." dedi. Montella, ekibinde 2 Türk yardımcı antrenör olacağını da açıkladı.İşte o açıklamalar...