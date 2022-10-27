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Sağlık
14
Uzman isim açıkladı: Öksürük bir alarmdır

2022-10-27 19:21:08
Uzman isim açıkladı: Öksürük bir alarmdır

Öksürüğün birçok hastalığın habercisi olduğunu belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, sebebinin mutlaka bulunması gerektiğini söyledi.

#1
Foto - Uzman isim açıkladı: Öksürük bir alarmdır

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, öksürük şikayetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Uzman isim açıkladı: Öksürük bir alarmdır

Öksürüğün basit bir üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olabileceği gibi, akciğer kanserinin ilk belirtisi de olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Özlü; şunları söyledi:

#3
Foto - Uzman isim açıkladı: Öksürük bir alarmdır

Kış mevsimi geliyor. Kışın en çok rahatsızlandığımız şikayetlerden bir tanesi de öksürük. Öksürük özellikle solunum yolu enfeksiyonlarında sıklıkla gördüğümüz bir semptom.

#4
Foto - Uzman isim açıkladı: Öksürük bir alarmdır

Kısa sürede ortaya çıkıp birkaç gün, birkaç hafta devam edip geçebiliyor.

#5
Foto - Uzman isim açıkladı: Öksürük bir alarmdır

Genelde akut öksürük dediğimiz bu üç haftayı geçmeyen öksürükler çok anlamlı değil.

#6
Foto - Uzman isim açıkladı: Öksürük bir alarmdır

Yani çok fazla telaş etmeye, panik yapmaya gerek yok. Daha çok grip, soğuk algınlığı, farenjit, sinüzit gibi solunumsal enfeksiyonlarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir.

#7
Foto - Uzman isim açıkladı: Öksürük bir alarmdır

Ama uzadığı zaman sorun. Yani bu 3 haftayı geçtiğinde hele hele 8 haftayı geçen kronik öksürük dediğimiz bir duruma evrildiğinde mutlaka bunu araştırmak gerekiyor.

#8
Foto - Uzman isim açıkladı: Öksürük bir alarmdır

Genelde insanlar öksürük olduğunda kendi başlarına bal ya da birtakım otları kaynatarak öksürüğü giderici bir tedavi uyguluyorlar. Veya bir öksürük şurubu ya da öksürüğü kesici hapları kullanmak istiyorlar.

#9
Foto - Uzman isim açıkladı: Öksürük bir alarmdır

Bu tür taleplerle gelebiliyorlar. Aslında biz hekimler öksürüğü çok doğrudan tedavi etmeyi sevmeyiz. Çünkü öksürük bir hastalık değil, çoğu zaman bir hastalığın belirtisidir.

#10
Foto - Uzman isim açıkladı: Öksürük bir alarmdır

"Uzayan öksürüğün sebebi bulunmalı" Öksürüğü tedavi etmekten ziyade öksürüğe neden olan hastalığı bulup onu tedavi etmek gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, şöyle devam etti:

#11
Foto - Uzman isim açıkladı: Öksürük bir alarmdır

Eğer sebebini bilmiyorsak böyle öksürüğü baskılayıcı ilaçları çok kullanmayız. Çünkü o zaman hastalığın teşhisi gecikir, sorunlar büyüyebilir. Normalde bir kişinin öksürmemesi lazım. Öksürük olmaması lazım. Eğer öksürüyorsa ve uzayan bir öksürük söz konusu ise mutlaka bunun sebebini bulmamız lazım. Pek çok hastalık var böyle uzayan öksürüğe neden olan. KOAH, astım, sinüzitler ya da reflü gibi hastalıklar öksürüğe neden olabiliyor. Ama öbür taraftan bronşektazi gibi interstisyel akciğer hastalıkları gibi, akciğer kanserleri gibi farklı hastalıklar da var. O nedenle öksürüğü maskelemek, öksürüğü kesici ilaçlar vererek semptomu ortadan kaldırmak aslında hasta için bir alarmı susturmak gibidir.

#12
Foto - Uzman isim açıkladı: Öksürük bir alarmdır

Bir alarm varsa alarmın sebebini bulmanız lazım. Yoksa alarm düğmesini kapattığınız zaman sesi kesmiş olursunuz ama tehlike ortadan kalkmaz. Yani öksürük bir alarmdır. Aslında bize bir yerlerde sorun olduğunu gösteriyor. Bu sorunu yakalamamız lazım, araştırılması lazım, öksürüğün sebebini bulmamız lazım.

#13
Foto - Uzman isim açıkladı: Öksürük bir alarmdır

Sebebini bulduktan sonra hem o hastalığı tedavi edebiliriz hem de o zaman eğer gerekliyse çok rahatsız edici ise öksürüğü baskılayıcı, ortadan kaldırıcı ilaçlar da verilebilir. Ama nedenini ortaya koymadan böyle doğrudan öksürük kesici ilaçları öksürük şurupları kullanmayı tavsiye etmiyoruz."

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