90’lı yıllara damga vurmuştu! Şarkıcı Mirkelam'ın son hali şaşırttı
Koşan adam olarak 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Mirkelam uzun zaman sonra kameralara yansıdı. Mirkelam son haliyle sosyal medyada çok konuşuldu.
Koşan adam olarak 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Mirkelam uzun zaman sonra kameralara yansıdı. Mirkelam son haliyle sosyal medyada çok konuşuldu.
Kokoreç, Unutulmaz, Her Gece gibi şarkıları ile 90'lı yıllara damga vuran Mirkelam uzun zamandır gözlerden uzak yaşıyor.
UZUN ZAMAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ Klibinde koşarak ünlenen ve koşan adam olarak tanınan ünlü şarkıcı uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi.
Arnavutköy'de objektiflere yansıyan Mirkelam gazetecilerin sorularını yanıtlayarak "Biz sizi 'Koşan Adam' olarak biliyorduk, uzun zamandır ortalarda yoktunuz, neler söyleyeceksiniz?" sorusuna esprili bir dille yanıt verdi.
SON HALİ GÜNDEM OLDU Mirkelam, "Ben 'Koşan Adam'ken siz daha iki yaşındaydınız. Çalışmalara devam ediyorum, müzik yapmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı. Ardından gazetecilere övgü dolu sözler sarf eden şarkıcı, "Enerjinizi çok beğendim. Sizlerle yıllarımız geçti; şarkılar söyledik, mutlu olduk, hüzünlendik. Hala da öyle yapıyoruz. Ben de Urfa kebabı aldım, eve gidiyorum" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23