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Yaşam
18
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

2023-05-08 19:59:28
9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

İzmir’de bulunan Kuş Cenneti'nde flamingolar sayıldı.

#1
Foto - 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

Doğanın ayrılmaz bir parçası ve adeta süsü olan kuşların zorlu göç yolculuklarına dikkati çekmek, karşılaştıkları tehditlere karşı duyarlılığı artırmak ve kuş türlerini tanımak için 2006 yılından bu yana her yıl 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü olarak kutlanıyor.

#2
Foto - 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

On binlerce kuş, üreme ve kışlama alanları arasında uzun bir göç yolculuğu gerçekleştiriyor. Doğanın döngüselliğinin bir göstergesi olan bu göç hareketi, ilkbahar ve sonbahar aylarında gerçekleşiyor.

#3
Foto - 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

Türkiye üzerinden geçen göçmen kuşlar, zorlu yolculukları sırasında güç toplamak için bazen İstanbul'un kuzey ormanlarında, bazen Kayseri’nin sazlıklarında bazen de Anadolu'daki sulak alanlarda dinleniyor.

#4
Foto - 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

Olumsuz hava koşulları, elektrik tellerine çarpma, zehirlenme, avlanma gibi nedenlerle sayıları azalsa da kuşların göçü devam ediyor. 17 Ocak 2023'te Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) kapsamında, İzmir Kuş Cenneti'ndeki flamingolar sayıldı.

#5
Foto - 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

#6
Foto - 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

#7
Foto - 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

#8
Foto - 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

#9
Foto - 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

#10
Foto - 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

#11
Foto - 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

#12
Foto - 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

#13
Foto - 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

#14
Foto - 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

#15
Foto - 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

#16
Foto - 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

#17
Foto - 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

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