2023-05-08 19:59:28 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü
İzmir’de bulunan Kuş Cenneti'nde flamingolar sayıldı.
İzmir’de bulunan Kuş Cenneti'nde flamingolar sayıldı.
Doğanın ayrılmaz bir parçası ve adeta süsü olan kuşların zorlu göç yolculuklarına dikkati çekmek, karşılaştıkları tehditlere karşı duyarlılığı artırmak ve kuş türlerini tanımak için 2006 yılından bu yana her yıl 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü olarak kutlanıyor.
On binlerce kuş, üreme ve kışlama alanları arasında uzun bir göç yolculuğu gerçekleştiriyor. Doğanın döngüselliğinin bir göstergesi olan bu göç hareketi, ilkbahar ve sonbahar aylarında gerçekleşiyor.
Türkiye üzerinden geçen göçmen kuşlar, zorlu yolculukları sırasında güç toplamak için bazen İstanbul'un kuzey ormanlarında, bazen Kayseri’nin sazlıklarında bazen de Anadolu'daki sulak alanlarda dinleniyor.
Olumsuz hava koşulları, elektrik tellerine çarpma, zehirlenme, avlanma gibi nedenlerle sayıları azalsa da kuşların göçü devam ediyor. 17 Ocak 2023'te Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) kapsamında, İzmir Kuş Cenneti'ndeki flamingolar sayıldı.
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