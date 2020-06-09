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Ekonomi
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9 Haziran altın fiyatları | Altın yükseldi mi? Altın hangi fiyattan alınmalı?

2020-06-09 09:26:20
9 Haziran altın fiyatları | Altın yükseldi mi? Altın hangi fiyattan alınmalı?

9 Haziran altın fiyatları! Güncel altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Altın alış ve satış fiyatları canlı ve anlık olarak takip etmek isteyenler haberlerden yardım alıyor. Peki ama altında son durum ne? Son dakika altın fiyatlarındaki gelişmeler ne yönde? Gram altın, yarım altın, tam altın, çeyrek altın ve 22 ayar altı bilezik fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları ve son dakika altın haberleri...

#1
Foto - Son birkaç günde düşüp 365 seviyesini gören gram altın, bugün yükseldi. Fakat yine de uzmanların

Son birkaç günde düşüp 365 seviyesini gören gram altın, bugün yükseldi. Fakat yine de uzmanların "alınabilir" dediği seviyelerde seyrediyor. 360 ve 370 seviyeleri gram altın almak için uygun olan fiyatlar. Peki ama gram altın bugün ne kadar?

#2
Foto - ALTIN (ONS) - Alış fiyatı:1.697,26 - Satış fiyatı:1.697,72

ALTIN (ONS) - Alış fiyatı:1.697,26 - Satış fiyatı:1.697,72

#3
Foto - CUMHURİYET ALTINI - Alış fiyatı:2.395,40 - Satış fiyatı:2.427,30

CUMHURİYET ALTINI - Alış fiyatı:2.395,40 - Satış fiyatı:2.427,30

#4
Foto - YARIM ALTIN - Alış fiyatı:1.203,20 - Satış fiyatı:1.217,40

YARIM ALTIN - Alış fiyatı:1.203,20 - Satış fiyatı:1.217,40

#5
Foto - REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.427,87 - Satış fiyatı:2.460,25

REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.427,87 - Satış fiyatı:2.460,25

#6
Foto - KULPLU REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.430,09 - Satış fiyatı:2.462,50

KULPLU REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.430,09 - Satış fiyatı:2.462,50

#7
Foto - 22 AYAR BİLEZİK - Alış fiyatı: 337,50 - Satış fiyatı:339,00

22 AYAR BİLEZİK - Alış fiyatı: 337,50 - Satış fiyatı:339,00

#8
Foto - ÇEYREK ALTIN - Alış fiyatı:601,60 - Satış fiyatı: 608,70

ÇEYREK ALTIN - Alış fiyatı:601,60 - Satış fiyatı: 608,70

#9
Foto - 22 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:335,05 - Satış fiyatı:348,01

22 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:335,05 - Satış fiyatı:348,01

#10
Foto - 18 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:198,84 - Satış fiyatı:230,80

18 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:198,84 - Satış fiyatı:230,80

#11
Foto - 14 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:207,33 - Satış fiyatı:240,65

14 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:207,33 - Satış fiyatı:240,65

#12
Foto - GRAM ALTIN - Alış fiyatı:369,76 - Satış fiyatı:369,82

GRAM ALTIN - Alış fiyatı:369,76 - Satış fiyatı:369,82

#13
Foto - ÇEYREK ALTIN - Alış fiyatı:601,60 - Satış fiyatı: 608,70

ÇEYREK ALTIN - Alış fiyatı:601,60 - Satış fiyatı: 608,70

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