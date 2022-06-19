9. Ana Jet Üssünde görevli baba oğul omuz omuza vererek vatana hizmet ediyor

9. Ana Jet Üs Komutanlığında uçak bakım görevinde bulunan Astsubay Çavuş Sezer Demirezer (27) de babasının görevi gereği çocukluğundan beri savaş uçaklarının içinde olduğunu dile getirdi. Sezer Demirezer, havacılık aşkının kendisinde çocukluktan başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Atamızın da 'İstikbal göklerdedir' sözü gereği biz babamla birlikte bu görevi yapıyoruz. Küçüklüğümden beri uçakların içinde büyüdüm. Bu bana bir örnek, bir yol, bir harita oldu. Bu yolda ilerleyerek Türk Hava Kurumu Üniversitesinde okudum. Bölümü bitirdikten sonra Hava Kuvvetlerimizin saflarına katılıp F-16 bakım astsubayı olarak burada devam ediyorum. İlk görev yerim burası, babam da tayin isteyerek annemle birlikte buraya taşındılar. Babamla beraber burada görev yapıyoruz, vatana hizmet etmenin manevi duygusu ve anlamı çok fazladır. Biz babamla bu görevi yaparak manevi duyguyu daha da fazla yaşıyoruz. Askerlik bizde baba mesleği. Ben bayrağı babamdan devraldım inşallah kardeşime devredeceğim, inşallah ölene kadar vatanımıza, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."