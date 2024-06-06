2024-06-06 11:02:21 85 yıldır yerli ve milli vagonlar burada üretiliyor, hedef 500 bin vagon
Sivas’ta 85 yıl önce kurulan TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü, yerli ve milli vagon üretimi ile ülke ekonomisinin yanında istihdama da katkı sağlıyor. Sivas kent merkezinde 85 yıldır faaliyet gösteren TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, ürettiği yerli ve milli vagonlarla adından söz ettiriyor. Daha önceleri Fransa, Almanya ve Avusturya gibi ülkelere gönderilen yük vagonları, günümüzde ise TCCD Taşımacılık Genel Müdürlüğünde değerlendiriliyor