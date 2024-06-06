85 yıldır yerli ve milli vagonlar burada üretiliyor, hedef 500 bin vagon

Cer Atölyesi kurulduktan sonra zaman içinde ismi değişerek SİDEMAS, daha sonra TÜDEMSAŞ oluyor ve şimdilerde TÜRASAŞ olarak yoluna devam ediyor. İsimlerimiz değişse de içeriğimiz hiç değişmedi. Ülkemizde yük vagonu üzerine yeni vagonlar, imalatlar, ürünler kazandırmaya devam ediyoruz. Yerli ve milli projelerimizle kendi emeğimiz ve malzememizi ortaya koyarak yurt dışına bağımlı olmaktan kurtulmak bizim düsturumuz. Ekonomiye en büyük katkımızın bu düstur olduğunu söyleyebilirim. Ürünlerimizde yerlileşme çabalarımız çok büyük. Yüzde yüz yerlilik için uğraşıyoruz. Bu amaçla sadece Sivas’ta fabrikamızda değil, ülke genelinde de demiryolu sektöründe yerlileşme anlamında çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu