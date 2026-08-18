818 şüpheliye büyük operasyon! Kripto varlıklar ve kiralık kasalar dahil her şeye el konuldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen mali soruşturmalarda 818 şüphelinin tüm banka hesapları, kiralık kasaları ve kripto varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Yurt genelinde başlatılan topyekûn mücadele kapsamında suç örgütlerinin finansal kaynaklarının kurutulacağını belirten Gürlek, hiçbir yapıya ve suç şebekesine göz açtırılmayacağınınet bir dille ifade etti.