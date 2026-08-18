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818 şüpheliye büyük operasyon! Kripto varlıklar ve kiralık kasalar dahil her şeye el konuldu

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818 şüpheliye büyük operasyon! Kripto varlıklar ve kiralık kasalar dahil her şeye el konuldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen mali soruşturmalarda 818 şüphelinin tüm banka hesapları, kiralık kasaları ve kripto varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Yurt genelinde başlatılan topyekûn mücadele kapsamında suç örgütlerinin finansal kaynaklarının kurutulacağını belirten Gürlek, hiçbir yapıya ve suç şebekesine göz açtırılmayacağınınet bir dille ifade etti.

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Foto - 818 şüpheliye büyük operasyon! Kripto varlıklar ve kiralık kasalar dahil her şeye el konuldu

Organize suç örgütlerine yönelik mali mücadelede kritik bir adım daha atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 farklı yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonlarda 818 şüphelinin tüm finansal varlıklarına el konulduğunu duyurdu. 81 ile gönderilen genelgenin ardından hız kazanan soruşturmalar, suç örgütlerinin kripto para ve yasa dışı bahis gibi yöntemlerle gizlediği gelirleri de hedef aldı.

#2
Foto - 818 şüpheliye büyük operasyon! Kripto varlıklar ve kiralık kasalar dahil her şeye el konuldu

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin güvenliğini ve huzurunu hedef alan organize suç örgütleriyle mücadeleyi, yalnızca sahadaki unsurlarıyla değil, bu yapıları ayakta tutan finansal kaynaklarıyla da kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Bu kapsamda 22 Haziran'da 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu genelge gönderildiğini anımsatan Gürlek, genelgeyle ortaya konulan "topyekun mücadele" anlayışında önemli bir adım daha atıldığını ifade etti.

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Foto - 818 şüpheliye büyük operasyon! Kripto varlıklar ve kiralık kasalar dahil her şeye el konuldu

Bakan Gürlek, şunları kaydetti: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulmuştur. Genelgemizde açıkça ortaya koyduğumuz üzere, örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirleri kripto varlıklar, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerle gizleme veya aklama girişimleri mali soruşturmalarla titizlikle takip edilmektedir.

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Foto - 818 şüpheliye büyük operasyon! Kripto varlıklar ve kiralık kasalar dahil her şeye el konuldu

Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz."

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Foto - 818 şüpheliye büyük operasyon! Kripto varlıklar ve kiralık kasalar dahil her şeye el konuldu

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