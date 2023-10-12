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Yaşam
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81 yaşında ekmeğini 'tuzdan' çıkarıyor

2023-10-12 16:08:56
81 yaşında ekmeğini 'tuzdan' çıkarıyor

81 yaşındaki Mehmet Amca, ilerleyen yaşına rağmen dedesinden öğrendiği mesleğini devam ettiriyor.

#1
Foto - 81 yaşında ekmeğini 'tuzdan' çıkarıyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tuz satarak geçimini sağlayan 81 yaşındaki Mehmet Uslupat, ilerleyen yaşına rağmen dedesinden öğrendiği mesleğini devam ettiriyor. Dükkanında birçok çeşidi bulunan Uslupat, ilçenin tuz ihtiyacını karşılıyor.

#2
Foto - 81 yaşında ekmeğini 'tuzdan' çıkarıyor

Mudurnu'da ikamet eden 81 yaşındaki Mehmet Uslupat, geçimini tuz satarak sağlıyor. Mesleğini dedesinden öğrenen Uslupat,

#3
Foto - 81 yaşında ekmeğini 'tuzdan' çıkarıyor

kaya tuzu, sofra tuzu, hasta olan büyükbaş hayvanların kullandığı tuzlar gibi birçok çeşidi dükkanında bulunduruyor. Tarihi Arasta Çarşısı'nın en eski esnafı arasında yer alan Uslupat, ilerleyen yaşına rağmen çalışmayı bırakmıyor. Mesleğini severek sürdüren Uslupat, Mudurnu'nun tuz ihtiyacını karşılıyor.

#4
Foto - 81 yaşında ekmeğini 'tuzdan' çıkarıyor

Dedesinden kalan mesleği devam ettirdiğini ifade eden Mehmet Uslupat, "Çocukluğumdan beri burada tuz satarız. Mudurnu ilçesinin köylerine kadar tuzları götürürüz. Mudurnu’nun tuz ihtiyacını karşılarız. 6 tane depomuz var, 6’sı da tuz dolu. Çankırı’dan geliyor tuzlarımız. Bir asırdır tuz satarız. Bir yılda 20-30 ton civarı tuz satışımız oluyor" dedi.

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