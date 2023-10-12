81 yaşında ekmeğini 'tuzdan' çıkarıyor

Dedesinden kalan mesleği devam ettirdiğini ifade eden Mehmet Uslupat, "Çocukluğumdan beri burada tuz satarız. Mudurnu ilçesinin köylerine kadar tuzları götürürüz. Mudurnu’nun tuz ihtiyacını karşılarız. 6 tane depomuz var, 6’sı da tuz dolu. Çankırı’dan geliyor tuzlarımız. Bir asırdır tuz satarız. Bir yılda 20-30 ton civarı tuz satışımız oluyor" dedi.