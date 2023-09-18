81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma imkanı geliyor! Tarih ve detaylar belli oldu! İşte şartlar

Yüksek ev kiraları ve emlak piyasasındaki fahiş fiyat artışları karşısında ev sahibi olmak isteyenleri destekleme kararı alan hükümet, ilk kez ev sahibi olacaklar için harekete geçti. 81 ilde konut arzını artırmak için adımlar atılırken, ilk kez ev sahibi olacaklara düşük faizli kredi desteği sağlanacak. Kamu bankaları aracılığıyla verilecek kredi desteği için gözler Meclis'in açılacağı Ekim ayına çevrilirken, faiz ve vade detayları da netleşiyor. İlk kez ev alacaklar için düşük fazili ve uzun vadeli kredi desteği geliyor. Konut fiyatlarının yüksek olduğu İstanbul gibi şehirler başta olmak üzere dar gelirli vatandaşların ilk konuta erişim imkânını artırmak için harekete geçen hükümet, kamu bankalarından kredi desteği için hazırlıklara başladı.