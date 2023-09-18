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Ekonomi
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81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma imkanı geliyor! Tarih ve detaylar belli oldu! İşte şartlar

2023-09-18 12:37:36
81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma imkanı geliyor! Tarih ve detaylar belli oldu! İşte şartlar

Yüksek ev kiraları ve emlak piyasasındaki fahiş fiyat artışları karşısında ev sahibi olmak isteyenleri destekleme kararı alan hükümet, ilk kez ev sahibi olacaklar için harekete geçti. 81 ilde konut arzını artırmak için adımlar atılırken, ilk kez ev sahibi olacaklara düşük faizli kredi desteği sağlanacak. Kamu bankaları aracılığıyla verilecek kredi desteği için gözler Meclis'in açılacağı Ekim ayına çevrilirken, faiz ve vade detayları da netleşiyor. İlk kez ev alacaklar için düşük fazili ve uzun vadeli kredi desteği geliyor. Konut fiyatlarının yüksek olduğu İstanbul gibi şehirler başta olmak üzere dar gelirli vatandaşların ilk konuta erişim imkânını artırmak için harekete geçen hükümet, kamu bankalarından kredi desteği için hazırlıklara başladı.

#1
Foto - 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma imkanı geliyor! Tarih ve detaylar belli oldu! İşte şartlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut arzının artması için 81 ilde yerel yönetimlerle birlikte hareket edileceği mesajını verirken, "Uygun maliyetlerle konut arzını artırmak durumundayız. Arsa üretme, kamu-özel işbirliği üzerinde ilgili kurumlarımız kafa yoruyorlar. Önümüzdeki dönemde konut arzının arttığını göreceğiz" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'ında dar gelirliye konut seferberliği start aldı. Hedef kitlesi dar ve orta gelir grubu aileler olup uygun ödeme koşulları ile kira öder gibi ev sahibi olmaları imkânı sağlanacak. Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılmasına, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı arttırılacak.

#2
Foto - 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma imkanı geliyor! Tarih ve detaylar belli oldu! İşte şartlar

Sabah'ta yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için uygun bir kredilendirme sistemi üzerinde çalışıyor. Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek. Birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar devreye girecek. Uzun vadeli (180 ay konuşuluyor) bir konut kredisi uygulanması, ilk kez konut alacaklara 1.20 seviyelerinde faiz, çeşitli kampanyalar değerlendiriliyor. Vergi ve kredilerle devletin destekleyici rolü güçlenecek.

#3
Foto - 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma imkanı geliyor! Tarih ve detaylar belli oldu! İşte şartlar

OVP'de çizilen yol haritasına göre, inşaat sektörü, afet etkilerinin azaltılması ve sosyal konut ihtiyacının karşılanmasını teminen ülke genelinde dar ve orta gelirlilere yönelik konut, işyeri ve arsa projelerini hayata geçirecek şekilde yönlendirilecek. Fiyat istikrarı da gözetilerek sektörün büyümeye seçici ve hedef odaklı katkı vermesi sağlanacak. Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek.

#4
Foto - 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma imkanı geliyor! Tarih ve detaylar belli oldu! İşte şartlar

Deprem bölgesinde hak sahibi vatandaşların en kısa sürede kalıcı konutlara ve işyerlerine kavuşabilmelerini sağlamak için yerinde dönüşüm uygulamaları da dâhil olmak üzere maliyet etkin programlar yürütülecek.

#5
Foto - 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma imkanı geliyor! Tarih ve detaylar belli oldu! İşte şartlar

Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlandırılması, riskli konut sorununun çözümü ve şehirlerin afetlere dayanıklı ve daha sağlıklı hale getirilmesini desteklemek amacıyla rezerv alan ilan edilen Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devri sağlanacak. Sosyal konut üretiminde afet riski yüksek olan bölgelere öncelik verilecek.

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