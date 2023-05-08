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Yaşam
7
80 yaşında halen çalışıyor!

2023-05-08 11:44:12
80 yaşında halen çalışıyor!

80 yaşındaki Mustafa Amca, yaşına rağmen halen çalışıyor.

#1
Foto - 80 yaşında halen çalışıyor!

Kastamonu’da yaşayan 80 yaşındaki Mustafa Simitçi, 7 yaşında çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğini 73 senedir sürdürüyor. Yaşına aldırış etmeden her gün iş yerinin kapısını açan Simitçi, işini aşkla yapmaya devam ediyor.

#2
Foto - 80 yaşında halen çalışıyor!

5 metrekarelik atölyesinde ayakkabıları tamir eden Simitçi, işi sayesinde iki çocuğunu büyüterek evlendirdiğini ve yıllardır geçimini sağladığını belirtti. Ayakkabı tamir etmeden duramadığını belirten Simitçi, işini çok sevdiğini ifade etti.

#3
Foto - 80 yaşında halen çalışıyor!

İlkokul dönemlerinde çırak olarak mesleğe başladığını kaydeden Simitçi, “1950’de okul tatillerinde çırak olarak başladım. Kendi ayakkabımı kendim yaptım.

#4
Foto - 80 yaşında halen çalışıyor!

Fakir aile çocuğuyum, ailemin maddi durumu iyi değildi. Para kazanmaya başladığımda oğlumun sünnet düğününü yaptım. Ondan sonrada kızımı evlendirdim.

#5
Foto - 80 yaşında halen çalışıyor!

Halim kalmadı ama ben bu sanata aşığım, yapmayınca duramıyorum. Evde duramam, durursam 1 sene sonra tahtalı köye giderim. Çünkü bu işe alıştım” dedi.

#6
Foto - 80 yaşında halen çalışıyor!

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