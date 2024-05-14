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8. sınıf öğrencisi, öğretmenini bıçakladı

2024-05-14 13:30:49
8. sınıf öğrencisi, öğretmenini bıçakladı

Elazığ’da sınav esnasında kopya çekerken yakalanan öğrenci, yanında getirdiği bıçakla öğretmenini yaraladı.

#1
Foto - 8. sınıf öğrencisi, öğretmenini bıçakladı

Olay merkezde bulunan Limak Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Limak Ortaokulunda sınavda olan 8'inci sınıf öğrencisi A.B., kopya çekmeye yeltendi.

#2
Foto - 8. sınıf öğrencisi, öğretmenini bıçakladı

Sınıfta bulunan sosyal bilgiler öğretmeni A.K., kopya çektiğini fark ettiği öğrenci A.B.'nin sınav kağıdını aldı. Bir süre kağıdını almak için ısrarcı olan ortaokul öğrencisi A.B., kağıdını alamayınca yanında bulunan bıçağı çıkardı.

#3
Foto - 8. sınıf öğrencisi, öğretmenini bıçakladı

Öğrenci, yanına koştuğu öğretmen A.K.'yi bacağından yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından öğrenci gözaltına alındı.

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