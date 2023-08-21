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Yaşam
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8 katlı bina 2 hamleyle yıkıldı

2023-08-21 09:04:12
8 katlı bina 2 hamleyle yıkıldı

Kahramanmaraş depreminin vurduğu Hatay’da hasarlı bir binanın yıkılma anı kameralara yansıdı.

#1
Foto - 8 katlı bina 2 hamleyle yıkıldı

Depremin vurduğu Hatay'da özel bir hastanenin yıkımı esnasında bina, çalışma yapan iş makinesinin üzerine çökmüştü. Ekiplerin ikinci denemesinde 8 katlı hastane yerle bir oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

#2
Foto - 8 katlı bina 2 hamleyle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya'daki ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Kavaslı Mahallesi'nde bulunan özel bir hastane, yaklaşık 20 gün önce ekiplerin yıkım çalışması esnasında iş makinesinin üzerine çökmüştü.

#3
Foto - 8 katlı bina 2 hamleyle yıkıldı

İş makinesi operatörü kazayı yara almadan atlatmış ve o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmişti.

#4
Foto - 8 katlı bina 2 hamleyle yıkıldı

Ekipler, iş makinesini kurtardıktan sonra yıkım çalışmalarına bu sefer tedbirli bir şekilde devam etti.

#5
Foto - 8 katlı bina 2 hamleyle yıkıldı

Ekiplerin çalışması sonrası 8 katlı bina, ekiplerin ikinci denemesinde yerle bir oldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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