8 bin yıllık höyük zaman yolculuğuna çıkaracak

Diyarbakır'da Ilısu Projesi kapsamında yapılan, kendilerinin yürüttüğü çalışmalar sırasında bulunan bir kap parçası üzerinde de "kırma çatı biçimi" diye tabir edilen boğa boynuzu şeklinde uzantıları olan yapının görselinin olduğunu dile getiren Tekin, "Bunlar aslında merkezileşmenin yani artık basit köy hayatından daha karmaşık, hiyerarşisi olan yapıya bizi götürüyor. Bunların içlerinde, kazı alanlarında mesela sayma amaçlı hafıza pulları dediğimiz veya benim Türkçeleştirerek 'sayaç' dediğim sayma ile ilgili olarak kilden veya taştan yapılmış nesneler de vardı. Bu da gösteriyor ki bir kayıt var. Henüz yazı yok, yazının keşfedilmesi için daha 3 bin yıla yakın bir zaman var. Onun öncüllerini görmeye başlıyoruz, bu da bize şunu gösteriyor ki Sümerlerin öncüllerini Toros Dağları'nın güneyinde buluyoruz." diye konuştu.