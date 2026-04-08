  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Donnarumma'nın notlarını çaldı! Bosna Hersek'te kahraman ilan edildi Altının kilogram fiyatı yükselişte! Bakan Gürlek TBMM komisyon üyelerini kabul etti: Suça sürüklenen çocuklar konusunda yasal düzenlemeler yapacağız Gittiği her yerde huzursuzluk çıkarıyor! Mourinho'dan radikal Rafa Silva kararı Gündemi sarsmıştı: Şok karar: Rafa Silva Benfica'yı karıştırdı! 793 yetişkinin kanında... Orta yaşta D vitamini Alzheimer’a karşı kalkan olabilir Katlanabilir İphone'da beklenmedik gelişme! Ertelenecek mi? Galatasaray'da Okan Buruk'tan Göztepe maçı öncesi çarpıcı sözler! Çatışmadaki polislerle dalga geçmişlerdi! Gratis o isimlerle ilgili aldığı kararı Türkiye'ye duyurdu
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
793 yetişkinin kanında... Orta yaşta D vitamini Alzheimer’a karşı kalkan olabilir
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

793 yetişkinin kanında... Orta yaşta D vitamini Alzheimer’a karşı kalkan olabilir

Orta yaşta D vitamini Alzheimer’a karşı kalkan olabilir sonucu çok şaşırttı.

#1
Foto - 793 yetişkinin kanında... Orta yaşta D vitamini Alzheimer’a karşı kalkan olabilir

Orta yaşta yüksek D vitamini düzeyine sahip olmanın, ilerleyen yıllarda Alzheimer’la ilişkili tau ve amiloid beta proteinlerinin daha düşük seviyelerde görülmesiyle bağlantılı olabileceği uluslararası bir araştırmada ortaya kondu.

#2
Foto - 793 yetişkinin kanında... Orta yaşta D vitamini Alzheimer’a karşı kalkan olabilir

Uluslararası bir araştırmada, orta yaşlarda daha yüksek D vitamini düzeyine sahip olmanın, ilerleyen yıllarda Alzheimer hastalığıyla ilişkili bulguların daha düşük seviyelerde görülmesiyle bağlantılı olabileceği belirtildi.

#3
Foto - 793 yetişkinin kanında... Orta yaşta D vitamini Alzheimer’a karşı kalkan olabilir

İrlanda’daki Galway Üniversitesi öncülüğünde yürütülen uluslararası çalışmada, D vitamini düzeylerinin beyin sağlığı üzerinde sanılandan daha önemli bir rol oynayabileceği vurgulandı.Araştırma kapsamında, ortalama 39 yaşında ve demans belirtisi bulunmayan 793 yetişkinin kanındaki D vitamini değerleri ölçüldü.

#4
Foto - 793 yetişkinin kanında... Orta yaşta D vitamini Alzheimer’a karşı kalkan olabilir

Yaklaşık 16 yıl sonra katılımcıların beyin taramaları yapılarak Alzheimer ile ilişkili tau ve amiloid beta protein düzeyleri incelendi.

#5
Foto - 793 yetişkinin kanında... Orta yaşta D vitamini Alzheimer’a karşı kalkan olabilir

Çalışmada, orta yaşta daha yüksek D vitamini seviyelerine sahip bireylerde, ilerleyen yıllarda Alzheimer ile bağlantılı biyobelirteçlerin daha düşük düzeylerde görülebileceği belirlendi.

#6
Foto - 793 yetişkinin kanında... Orta yaşta D vitamini Alzheimer’a karşı kalkan olabilir

Araştırmanın yazarlarından Martin David Mulligan, yüksek D vitamini seviyelerinin beyinde tau birikimine karşı koruyucu olabileceğine işaret etti. Öte yandan araştırmacılar, bulguların yalnızca bir bağlantı ortaya koyduğunu, D vitamininin tau seviyelerini doğrudan azalttığını ya da demans riskini düşürdüğünü kanıtlamadığını aktardı.Çalışmanın detaylarına, Neurology Open Access dergisinde yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23