793 yetişkinin kanında... Orta yaşta D vitamini Alzheimer’a karşı kalkan olabilir
Orta yaşta D vitamini Alzheimer’a karşı kalkan olabilir sonucu çok şaşırttı.
Orta yaşta D vitamini Alzheimer’a karşı kalkan olabilir sonucu çok şaşırttı.
Orta yaşta yüksek D vitamini düzeyine sahip olmanın, ilerleyen yıllarda Alzheimer’la ilişkili tau ve amiloid beta proteinlerinin daha düşük seviyelerde görülmesiyle bağlantılı olabileceği uluslararası bir araştırmada ortaya kondu.
Uluslararası bir araştırmada, orta yaşlarda daha yüksek D vitamini düzeyine sahip olmanın, ilerleyen yıllarda Alzheimer hastalığıyla ilişkili bulguların daha düşük seviyelerde görülmesiyle bağlantılı olabileceği belirtildi.
İrlanda’daki Galway Üniversitesi öncülüğünde yürütülen uluslararası çalışmada, D vitamini düzeylerinin beyin sağlığı üzerinde sanılandan daha önemli bir rol oynayabileceği vurgulandı.Araştırma kapsamında, ortalama 39 yaşında ve demans belirtisi bulunmayan 793 yetişkinin kanındaki D vitamini değerleri ölçüldü.
Yaklaşık 16 yıl sonra katılımcıların beyin taramaları yapılarak Alzheimer ile ilişkili tau ve amiloid beta protein düzeyleri incelendi.
Çalışmada, orta yaşta daha yüksek D vitamini seviyelerine sahip bireylerde, ilerleyen yıllarda Alzheimer ile bağlantılı biyobelirteçlerin daha düşük düzeylerde görülebileceği belirlendi.
Araştırmanın yazarlarından Martin David Mulligan, yüksek D vitamini seviyelerinin beyinde tau birikimine karşı koruyucu olabileceğine işaret etti. Öte yandan araştırmacılar, bulguların yalnızca bir bağlantı ortaya koyduğunu, D vitamininin tau seviyelerini doğrudan azalttığını ya da demans riskini düşürdüğünü kanıtlamadığını aktardı.Çalışmanın detaylarına, Neurology Open Access dergisinde yer verildi.
