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79 yıllık hasret bitti: Kariye Camii’nde ilk cuma

2024-05-10 16:33:44
79 yıllık hasret bitti: Kariye Camii’nde ilk cuma

Fatih'te bulunan ve 79 yıl sonra yeniden ibadete açılan Kariye Camii'nde, ilk cuma namazı eda edildi.

#1
Foto - 79 yıllık hasret bitti: Kariye Camii’nde ilk cuma

Cumhurbaşkanlığının 1 Ağustos 2020 tarihli kararnamesiyle yeniden cami olan ve 4 yıl aradan sonra restorasyonu tamamlanarak 6 Mayıs'ta ibadete açılan Kariye Camisi'nde kılınan ilk cuma namazına vatandaşlar ilgi gösterdi.

#2
Foto - 79 yıllık hasret bitti: Kariye Camii’nde ilk cuma

Caminin içini dolduran cemaat, dışarıya serilen seccadelerde de saf tuttu.

#3
Foto - 79 yıllık hasret bitti: Kariye Camii’nde ilk cuma

Esenyurt'tan cuma namazını kılmak için camiye gelen Mehmet Çelik, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazını kılmaya geldiğini belirterek, "İki camide de içeride namaz kılmak nasip olmadı, dışarıda kıldım. Bugünlere şükürler olsun. Ömründe herkese nasip olmaz." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - 79 yıllık hasret bitti: Kariye Camii’nde ilk cuma

İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, 2. Bayezid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi. 1945'te müzeye dönüştürülen, 1948'de de dönemin Müzeler İdaresine bağlanan Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

#5
Foto - 79 yıllık hasret bitti: Kariye Camii’nde ilk cuma

Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı.

#6
Foto - 79 yıllık hasret bitti: Kariye Camii’nde ilk cuma

Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenden yaptığı canlı bağlantıyla 6 Mayıs'ta yeniden ibadete açıldı.

#7
Foto - 79 yıllık hasret bitti: Kariye Camii’nde ilk cuma

İşte hasretin son bulduğu Kariye Camii’nden görüntüler...

#8
Foto - 79 yıllık hasret bitti: Kariye Camii’nde ilk cuma

İşte hasretin son bulduğu Kariye Camii’nden görüntüler...

#9
Foto - 79 yıllık hasret bitti: Kariye Camii’nde ilk cuma

İşte hasretin son bulduğu Kariye Camii’nden görüntüler...

#10
Foto - 79 yıllık hasret bitti: Kariye Camii’nde ilk cuma

İşte hasretin son bulduğu Kariye Camii’nden görüntüler...

#11
Foto - 79 yıllık hasret bitti: Kariye Camii’nde ilk cuma

İşte hasretin son bulduğu Kariye Camii’nden görüntüler...

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