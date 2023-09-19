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79 yaşındaki adam, eşcinsel ilişki yaşadığı 65 yaşındaki adamı öldürüp testereyle parçaladı! Mahkemede bakın ne dedi! Rezalet ki ne rezalet

2023-09-19 12:38:59
79 yaşındaki adam, eşcinsel ilişki yaşadığı 65 yaşındaki adamı öldürüp testereyle parçaladı! Mahkemede bakın ne dedi! Rezalet ki ne rezalet

İstanbul Fatih'te Sitrak Kaplan’ın (79), kızının evinin kömürlüğünde eşcinsel ilişkiye girdiği Celal H.’yi (65) öldürdükten sonra testere ile vücudunu parçalara ayırmıştı. 79 yaşındaki zanlı, ilk kez hakim karşısına çıktı ve daha önceki ifadelerinin hepsini yalanladı. Öldürülen adamın ailesinin avukatları da "Bu yapmadı, başkası yapıp buna üstlendirdi suçu" iddiasına katıldı. İstanbul Fatih’te bir apartmanın kömürlüğünde 31 Ekim 2022 tarihinde parçalanmış cesedi bulunan Celal H.’nin (65) katil zanlısı Sitrak Kaplan’ın (79) yargılanmasına başlandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Kimlik tespitinde 4 çocuk sahibi olduğunu belirten sanık Sitrak Kaplan ilk kez yaptığı savunmada, “Aklıma hiçbir şey gelmiyor. O olay yaşandıktan sonra aklımdan her şey kaçtı. Hiçbir halim yok, ben kimseyi öldürmedim. Kendisiyle Topkapı’da tanışmıştım. Emniyetteki ifademde aklım tamamen gitmemişti, şimdi tamamen gitti” dedi.

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Foto - 79 yaşındaki adam, eşcinsel ilişki yaşadığı 65 yaşındaki adamı öldürüp testereyle parçaladı! Mahkemede bakın ne dedi! Rezalet ki ne rezalet

Mahkeme başkanı maktulü öldürme sebebini sorduğunda ise Kaplan, “Ben mi öldürdüm? Günahı kim yaptıysa onun boynunda olsun. Öyle bir şey yok. Allah var yukarıda, Allah” dedi. Sanık, maktulün üzerindeki cep telefonu ve parayı polise vermek için aldığını, kendisinin haram para yemeyeceğini de söyledi. Heyetin olaya ilişkin sorularına sanığın "Hatırlamıyorum" şeklinde yanıt vermesi üzerine tutanakta "yeterli ve tatmin edici cevaplar alınamadığı" kaydedildi.

#2
Foto - 79 yaşındaki adam, eşcinsel ilişki yaşadığı 65 yaşındaki adamı öldürüp testereyle parçaladı! Mahkemede bakın ne dedi! Rezalet ki ne rezalet

Müşteki avukatı Yunus Aldanmaz beyanında, “Bize göre soruşturma eksik yapılmıştır. Biz olayın arkasında 3. kişilerin olduğunu düşünüyoruz. Sanık ceset bulunduktan sonra ortaya çıkmıştır. Olayda testere kullanılmıştır. Profesyonelce bir iş yapılmıştır. Eldiven sanığın aklına nasıl gelmiştir? Sanık bir senaryo söylemiş, bu senaryo diğer soruların sorulmasını engellemiştir” dedi. Müşteki avukatı Abdulhaim Sarı ise, “Arka perdede birileri vardır. Gördüğünüz gibi Sitrak Kaplan yaşlıdır. Sanık tavuk bile kesemez. Bu olayı bu şahıs üstlenmiş olabilir. 3. kişi aramızda olabilir. Olayın tasarlanarak işlendiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

#3
Foto - 79 yaşındaki adam, eşcinsel ilişki yaşadığı 65 yaşındaki adamı öldürüp testereyle parçaladı! Mahkemede bakın ne dedi! Rezalet ki ne rezalet

Alınan savunmaların ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanığın akli durumunun yerinde olmadığına ilişkin herhangi bir emare bulunmadığını belirtip, buna yönelik araştırma yapılması talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, sanık Sitrak Kaplan’ın cep telefonu hattının 25 Eylül-1 Kasım 2022 tarihleri arasındaki iletişim tespitinin de BTK’dan istenilmesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Cevat H.’nin babası Celal H. (65) hakkında 26 Ekim 2022’de Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu üzerine Celal H.’nin en son sanık Sitrak Kaplan (79) ile Kocamustafapaşa’da buluştuğunun öğrenildiği aktarıldı. Arama çalışmaları devam ederken sanık Sitrak Kaplan’ın kızının emniyeti arayarak babasının telaşlı bir halde evden ayrıldığını bildirmesinin ardından polis ekiplerinin sanık Kaplan’ın evinde 31 Ekim 2022 tarihinde arama yaptığı, kömürlükte Celal H.’nin parçalara ayrılmış cesedinin bulunduğu anlatıldı. 

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Foto - 79 yaşındaki adam, eşcinsel ilişki yaşadığı 65 yaşındaki adamı öldürüp testereyle parçaladı! Mahkemede bakın ne dedi! Rezalet ki ne rezalet

İddianamenin devamında, arama çalışmalarının yapıldığı gün sokakta yürüdüğü sırada üstünde iki bıçak ile yakalanan Sitrak Kaplan’ın ifadesine yer verildi. Kaplan ifadesinde, maktul ile aralarında cinsel birliktelik olduğunu iddia ederek, en son beraber oldukları sırada maktulün öne doğru düştüğünü, tepki gelmeyince öldüğünü anladığını anlattı. Sanık ifadesinde, Celal H.’nin cesedini parçalara ayırıp çuvallara koyduğunu ve ilerleyen zamanda bu çuvalları tek tek çıkartıp bir yere gömmeyi düşündüğünü belirtti. Kaplan, maktulün üzerindeki 310 lira, bıçak ve cep telefonunu aldığını, maktul ile aralarındaki ilişkinin duyulmasından korktuğu için şok halinde cesedi parçaladığını anlattı. Raporlar sayesinde sanığın ifadesi çürütüldü Adli Tıp Kurumu raporunun yer aldığı iddianamede, dört çuval içerisinde bulunan ceset üzerinde yapılan incelemede maktulün ölümünün kesici ve delici alet yaralanmasından kaynaklı olduğu aktarıldı. Sanık Kaplan, savunmasında maktulün kendiliğinden öldüğünü beyan etse de dosyadaki raporların sanığın ifadesini çürüttüğü de belirtildi. Sanık Sitrak Kaplan hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çekerek öldürme’ ve ‘kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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