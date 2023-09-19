79 yaşındaki adam, eşcinsel ilişki yaşadığı 65 yaşındaki adamı öldürüp testereyle parçaladı! Mahkemede bakın ne dedi! Rezalet ki ne rezalet

İddianamenin devamında, arama çalışmalarının yapıldığı gün sokakta yürüdüğü sırada üstünde iki bıçak ile yakalanan Sitrak Kaplan’ın ifadesine yer verildi. Kaplan ifadesinde, maktul ile aralarında cinsel birliktelik olduğunu iddia ederek, en son beraber oldukları sırada maktulün öne doğru düştüğünü, tepki gelmeyince öldüğünü anladığını anlattı. Sanık ifadesinde, Celal H.’nin cesedini parçalara ayırıp çuvallara koyduğunu ve ilerleyen zamanda bu çuvalları tek tek çıkartıp bir yere gömmeyi düşündüğünü belirtti. Kaplan, maktulün üzerindeki 310 lira, bıçak ve cep telefonunu aldığını, maktul ile aralarındaki ilişkinin duyulmasından korktuğu için şok halinde cesedi parçaladığını anlattı. Raporlar sayesinde sanığın ifadesi çürütüldü Adli Tıp Kurumu raporunun yer aldığı iddianamede, dört çuval içerisinde bulunan ceset üzerinde yapılan incelemede maktulün ölümünün kesici ve delici alet yaralanmasından kaynaklı olduğu aktarıldı. Sanık Kaplan, savunmasında maktulün kendiliğinden öldüğünü beyan etse de dosyadaki raporların sanığın ifadesini çürüttüğü de belirtildi. Sanık Sitrak Kaplan hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çekerek öldürme’ ve ‘kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.