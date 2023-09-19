2023-09-19 12:38:59 79 yaşındaki adam, eşcinsel ilişki yaşadığı 65 yaşındaki adamı öldürüp testereyle parçaladı! Mahkemede bakın ne dedi! Rezalet ki ne rezalet
İstanbul Fatih'te Sitrak Kaplan’ın (79), kızının evinin kömürlüğünde eşcinsel ilişkiye girdiği Celal H.’yi (65) öldürdükten sonra testere ile vücudunu parçalara ayırmıştı. 79 yaşındaki zanlı, ilk kez hakim karşısına çıktı ve daha önceki ifadelerinin hepsini yalanladı. Öldürülen adamın ailesinin avukatları da "Bu yapmadı, başkası yapıp buna üstlendirdi suçu" iddiasına katıldı. İstanbul Fatih’te bir apartmanın kömürlüğünde 31 Ekim 2022 tarihinde parçalanmış cesedi bulunan Celal H.’nin (65) katil zanlısı Sitrak Kaplan’ın (79) yargılanmasına başlandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Kimlik tespitinde 4 çocuk sahibi olduğunu belirten sanık Sitrak Kaplan ilk kez yaptığı savunmada, “Aklıma hiçbir şey gelmiyor. O olay yaşandıktan sonra aklımdan her şey kaçtı. Hiçbir halim yok, ben kimseyi öldürmedim. Kendisiyle Topkapı’da tanışmıştım. Emniyetteki ifademde aklım tamamen gitmemişti, şimdi tamamen gitti” dedi.