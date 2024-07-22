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Yaşam
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75 milyon yıllık gizem!

2024-07-22 09:59:11
75 milyon yıllık gizem!

Sinop Ayancık'ta bulunan 75 milyon yaşındaki İnaltı Mağarası tüm gizemini koruyor.

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Foto - 75 milyon yıllık gizem!

Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan İnaltı Mağarası'nın, jeolojik incelemeler sonucunda ‘75 milyon yaşında genç bir mağara’ olduğu belirlendi.

#2
Foto - 75 milyon yıllık gizem!

Sinop Valiliği tarafından paylaşılan bilgiye göre, kireçtaşı-şeyl, kumtaşı kontağında gelişen İnaltı Mağarası, yatay uzanımlı fosil bir mağara. Doğu, batı yönünde büyük bir s çizerek uzanan mağaranın giriş ağzı ve gerisindeki salon belirgin bir fay üzerinde oluşmuş. Bu nedenle tavan yüksekliği 20 metreden fazla, genişliği ise 18 metre. Giriş salonu, boyu 125 metre, tavan yüksekliği 6-22m, genişliği 7-13 metreler arasında değişen düzgün bir galeriye açılıyor. Jeolojik incelemeler sonucunda İnaltı Mağarası’nın 75 milyon yaşında genç bir mağara olduğu tespit edildi.

#3
Foto - 75 milyon yıllık gizem!

İnaltı Mağarası; Ayancık ilçesine 36 km, Sinop merkeze 94 km, İstanbul'a 620 km, Ankara'ya 350 km, Kastamonu'ya 111 km uzaklıkta bulunuyor. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdür Yardımcısı Rıfat Erdal ve İnaltı Köyü Muhtarı Adnan Keskin ile birlikte, Ayancık İnaltı Mağarası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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