73 yıllık otomobil markası tarih olacak

Schäfer ayrıca değişimin İspanyol hükümetiyle ilgili bir sorunla bağlantılı olduğu iddialarını reddetti. Bu kararı, Cupra’nın büyüme gidişatına bağlı olarak atıldığının altını çizdi. Cupra’nın Alfa Romeo ve Polestar gibi diğer alt markalardan daha büyük bir marka haline geldiğini söyledi. Bu geçişle birlikte Seat’e yeni bir rol bulunacağını da hatırlatmak gerekiyor. Yani markanın otomobil üretimi durduruluyor olsa da, elektrikli scooter gibi mobilite alanlardaki yatırımları devam edecek.