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Otomotiv
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73 yıllık otomobil markası tarih olacak

2023-12-18 22:06:20
73 yıllık otomobil markası tarih olacak

Otomobil markası Seat'ı bünyesinde bulunduran Volkswagen Group, artık bu isimle yola devam etmeyecek.

#1
Foto - 73 yıllık otomobil markası tarih olacak

İspanya’nın en büyük otomobil markalarından biri olan Seat, 1990 yılında Volkswagen Group bünyesine katıldı.

#2
Foto - 73 yıllık otomobil markası tarih olacak

Yüz binlerce araç üreterek Avrupa pazarının uygun fiyatlı markalarından biri olmayı başardı. Ancak VW, 2030 yılına kadar Seat üretimeyi bırakacağını açıkladı. Peki efsane otomobil markası neden kapatılıyor?

#3
Foto - 73 yıllık otomobil markası tarih olacak

İlk olarak bu yılın Mayıs ayında yayınlanan bir bildiride Seat, otomobil üretmeyi bırakacağını resmen açıklamıştı. Ardından Volkswagen Group CEO’su Thomas Schäfer, Eylül ayında Münih Otomobil Fuarı’nda konuşarak Seat’ın geleceğinden bahsetti.

#4
Foto - 73 yıllık otomobil markası tarih olacak

Thomas Schäfer’ın açıklamasına göre Seat’ın tüm operasyonları Cupra markasıyla birleşecek.

#5
Foto - 73 yıllık otomobil markası tarih olacak

Böylece aşamlı olarak Cupra’ya geçilecek ve İspanyol markanın sonu gelmiş olacak. Münih Otomobil Fuarı’ndaki açıklamasında CEO Schäfer, “Seat’in geleceği Cupra’dır” ifadelerini kullanmıştı.

#6
Foto - 73 yıllık otomobil markası tarih olacak

Seat markasının neden iptal edildiğine dair ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Ancak Schäfer, hem Cupra hem de Seat’e yatırım yapmanın uzun vadeli olamayacağını ifade etti. Cupra’nın çok daha büyük ticari potansiyel ve popülerlik gösterdiğini belirterek bu kararı aldıklarını açıkladı.

#7
Foto - 73 yıllık otomobil markası tarih olacak

Schäfer ayrıca değişimin İspanyol hükümetiyle ilgili bir sorunla bağlantılı olduğu iddialarını reddetti. Bu kararı, Cupra’nın büyüme gidişatına bağlı olarak atıldığının altını çizdi. Cupra’nın Alfa Romeo ve Polestar gibi diğer alt markalardan daha büyük bir marka haline geldiğini söyledi. Bu geçişle birlikte Seat’e yeni bir rol bulunacağını da hatırlatmak gerekiyor. Yani markanın otomobil üretimi durduruluyor olsa da, elektrikli scooter gibi mobilite alanlardaki yatırımları devam edecek.

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