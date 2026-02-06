  • İSTANBUL
728 yıllık tarihi köprüye beyaz çok yakıştı
AA Giriş Tarihi:

728 yıllık tarihi köprüye beyaz çok yakıştı

İlhanlı Devleti döneminde Erzurum'un Köprüköy ilçesinde yaptırılan tarihi Çobandede Köprüsü karla birlikte muhteşem görüntüler oluşturdu.

#1
Foto - 728 yıllık tarihi köprüye beyaz çok yakıştı

Çobandede Köprüsü karla kaplanan çevresi ve altından geçen suyun kısmen buz tutan haliyle görenlerin beğenisini aldı.

#2
Foto - 728 yıllık tarihi köprüye beyaz çok yakıştı

Çobandede Köprüsü Erzurum-Kars kara yolunda Bingöl ve Hasankale çaylarının birleşmesiyle oluşan Aras Nehri üzerinde bulunuyor

#3
Foto - 728 yıllık tarihi köprüye beyaz çok yakıştı

İlhanlı Hükümdarı Gazan Han döneminde Vezir Salduzlu Emir Çoban Noyan tarafından 1298'de yaptırılan Çobandede Köprüsü, aradan geçen 728 yıla rağmen hala ayakta duruyor.

#4
Foto - 728 yıllık tarihi köprüye beyaz çok yakıştı

Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde yer alan köprü, geçmişte ticaret kervanları ve yolcular için önemli bir geçiş noktası olarak kullanıldı.

#5
Foto - 728 yıllık tarihi köprüye beyaz çok yakıştı

Asırlardır bölgedeki ulaşımın simgelerinden biri olan yapı, özellikle kış aylarında oluşan manzarasıyla da dikkati çekiyor.

#6
Foto - 728 yıllık tarihi köprüye beyaz çok yakıştı

Dondurucu soğukların hüküm sürdüğü bölgede, kesme taştan inşa edilen köprünün kemerleri kar örtüsüyle kaplandı, altından geçen dere ise kısmen buz tuttu.

#7
Foto - 728 yıllık tarihi köprüye beyaz çok yakıştı

Soğuk havanın etkisiyle çevresi beyaza bürünen köprü, donmuş su yüzeyiyle güzel görüntü oluşturdu.

