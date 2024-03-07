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Yaşam
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71 yaşındaki Kıbrıs gazisi 55 yıldır ekmeğini böyle kazanıyor

2024-03-07 14:28:28
71 yaşındaki Kıbrıs gazisi 55 yıldır ekmeğini böyle kazanıyor

Ordulu 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hüseyin Akdeniz, 55 yıldır terzilik mesleğini sürdürüyor.

#1
Foto - 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi 55 yıldır ekmeğini böyle kazanıyor

1969 yılında çırak olarak mesleğe başlayan ve 1974’te askerlik görevini yaparken Kıbrıs gazisi olan Hüseyin Akdeniz, askerden döndükten sonra da dikiş makinesinin başına geçti.

#2
Foto - 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi 55 yıldır ekmeğini böyle kazanıyor

Bir süre çalıştıktan sonra emekli olan Akdeniz, boş duramayınca yeniden mesleğine başladı. O günden bu yana mesleğini severek yapan ve kendisi için paranın ikinci planda olduğunu söyleyen Akdeniz, çırak yetişmediği için mesleği zor günlerin beklediğini belirtti.

#3
Foto - 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi 55 yıldır ekmeğini böyle kazanıyor

Elinden geldiği ve sağlığının el verdiği sürece mesleği devam ettireceğini söyleyen Hüseyin Akdeniz, “1969 yılında çırak olarak terziliğe başladım. O günden bu yana çalışıyorum. Askere gidene kadar ustamın yanında çalıştım, askerden döndüğümde de kendi iş yerimi açtım. Sağlığımız yerinde, gayemiz vatandaşa yardımcı olmak.

#4
Foto - 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi 55 yıldır ekmeğini böyle kazanıyor

Ticaretten ziyade insanlara yardımcı olmak istiyorum. Ordu’da terzilerin yapamadığı tamirat ve yeni işleri burada yapıyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Bu nedenle elimden geleni hiçbir zaman esirgemeyeceğim, sağlığım el verdiği sürece devam edeceğim. Yanımızda çırak olarak mesleğe başlayanlar usta oldu, sonrasında emekli oldu ama biz halen devam ediyoruz. Ancak şu an meslekte çırak bulunmuyor” diye konuştu.

#5
Foto - 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi 55 yıldır ekmeğini böyle kazanıyor

Acemi birliğini Samsun’da sıhhiye askeri olarak yaptıktan sonra usta birliğini Trabzon’da yaptığını, bu esnada 1974 yılı Kıbrıs Harekatı’nın başladığını ifade eden Akdeniz, “10 kişilik asker ve rütbeliler ile yola çıktık. Biz gittiğimizde birinci harekat devam ediyordu, sonrasında ateşkes sağlandı. Sonrasına ikinci harekat başladı. O günler çok kötüydü, Allah tekrarını yaşatmasın. Savaş televizyonda izlemeye benzemiyor, içerisi çok farklı bir olay. Bugün İsrail çocuk, kadın, yaşlı dinlemeden vuruyor. Bizde öyle bir durum olmadı, esir alınan Rumlara insan gibi davrandık” şeklinde konuştu.

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