71 yaşındaki Kıbrıs gazisi 55 yıldır ekmeğini böyle kazanıyor

Ticaretten ziyade insanlara yardımcı olmak istiyorum. Ordu’da terzilerin yapamadığı tamirat ve yeni işleri burada yapıyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Bu nedenle elimden geleni hiçbir zaman esirgemeyeceğim, sağlığım el verdiği sürece devam edeceğim. Yanımızda çırak olarak mesleğe başlayanlar usta oldu, sonrasında emekli oldu ama biz halen devam ediyoruz. Ancak şu an meslekte çırak bulunmuyor” diye konuştu.