71 yaşındaki Kıbrıs gazisi 55 yıldır ekmeğini böyle kazanıyor

Acemi birliğini Samsun’da sıhhiye askeri olarak yaptıktan sonra usta birliğini Trabzon’da yaptığını, bu esnada 1974 yılı Kıbrıs Harekatı’nın başladığını ifade eden Akdeniz, “10 kişilik asker ve rütbeliler ile yola çıktık. Biz gittiğimizde birinci harekat devam ediyordu, sonrasında ateşkes sağlandı. Sonrasına ikinci harekat başladı. O günler çok kötüydü, Allah tekrarını yaşatmasın. Savaş televizyonda izlemeye benzemiyor, içerisi çok farklı bir olay. Bugün İsrail çocuk, kadın, yaşlı dinlemeden vuruyor. Bizde öyle bir durum olmadı, esir alınan Rumlara insan gibi davrandık” şeklinde konuştu.