70 metreden böyle atladılar

Halatla atlama sporcusu Eylül Dumlupınar, atlamayı çok sevdiğini dile getirerek, "Bir yerlerden kendimi atmayı seviyorum. İlk olarak Instagram'da denk geldim ve buraya geldim. Daha önce uçaktan paraşütle atladım ama bunu ilk defa deneyeceğim. Keyfini yaşasınlar, ana bıraksınlar kendilerini ve uçsunlar. Ankara’da böyle güzel bir yer olduğunu bilmiyordum. Güdül çok güzel ve atlayış çok keyifli. Bence muhteşem bir şey. Keşke daha fazla olsa" açıklamalarda bulundu.