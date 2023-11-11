  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
12
70 metreden böyle atladılar

2023-11-11 20:24:02
70 metreden böyle atladılar

Ankara'da rope jumping sporu yapan yüzlerce kişi 70 metreden halatla atladı.

#1
Foto - 70 metreden böyle atladılar

Ankara’nın Güdül ilçesinde halatla atlama (Rope jumping) sporuyla uğraşan yüzlerce kişi, adrenalinin tavan yaptığı 70 metre yüksekliğindeki kayalıktan atlayarak heyecanlı anlar yaşadı.

#2
Foto - 70 metreden böyle atladılar

Başkentte 'sakin şehir' unvanıyla bilinen Güdül ilçesi bu hafta sonu extrem sporu tutkunlarını ağırladı. İlçedeki Bizans döneminde kaldığı tahmin edilen İnönü Mağaralarının en tepesine çıkan yüzlerce sporcu, 2012'den bu yana kayalıktan atlama sporuyla uğraşan RJTurkey ekibi rehberliğinde kendilerini 70 metre yükseklikten boşluğa bıraktı.

#3
Foto - 70 metreden böyle atladılar

Rusya’da ropejumping okulu mezunu eğitmenler eşliğinde gerçekleşen atlayışlar, RJTurkey ekibinin uluslararası standartlara uygun UIAA sertifikalı ekipmanları kullanmasıyla risk faktörü de minimuma indiriliyor.

#4
Foto - 70 metreden böyle atladılar

Türkiye’nin dört bir tarafından gelen ve halatla atlamanın heyecanını yaşamak isteyen 200’e yakın sporcu ilçenin tarihi zenginliklerini de gezmenin şansını yakaladı.

#5
Foto - 70 metreden böyle atladılar

RJTurkey ekibinden sporcu Hanife Vakhtine, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu sporu yapanların bir daha bırakamadığını söyledi. Halatla atlamanın Türkiye’de tanınmayan bir spor olduğunu belirten Vakhtine, "Burada extrem spor ve adrenalin severlere çok güzel deneyimler yaşatabiliyoruz burada. Negatif eğim olan her yerden atlayış yapabiliyoruz. Eğer bulursak binalardan da atlayabiliriz ama ülkemizde uygun bir bina bulamadık. Atlayışlarımız yüksekten atlayarak ileriye salınım şekilde devam ediyor" diye konuştu.

#6
Foto - 70 metreden böyle atladılar

Söz konusu sporun yapmanın iznini uzun süreçlerden sonra alabildiklerini aktaran Hanife Vakhtine, "Tanınmayan bir spor olduğu için önce kendimizi tanıtıyoruz. İzinleri aldık ve sonrasında belediyemizde bize gayet destek oldu ve burada rampamızı hazırladık ve güvenli bir şekilde atlayışlara başladık" dedi.

#7
Foto - 70 metreden böyle atladılar

Söz konusu spora yeni başlayanların ilk atlayışlarında tedirgin olmalarına rağmen heyecanın daha baskın geldiğini vurgulayan Vakhtine, "Atlamadan önce çok korkuyorlar ve nasıl yapacağız diye soruyorlar. Genelde taşa çarparsak eğer ne olur diye tepki veriyorlar. Atladıktan sonra hepsi şöyle tepki veriyor. 'Mükemmeldi, tekrar atlamak istiyorum, bir daha yapmak istiyorum, çok güzel bir histi' gibi" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - 70 metreden böyle atladılar

Halatla atlama sporcusu Eylül Dumlupınar, atlamayı çok sevdiğini dile getirerek, "Bir yerlerden kendimi atmayı seviyorum. İlk olarak Instagram'da denk geldim ve buraya geldim. Daha önce uçaktan paraşütle atladım ama bunu ilk defa deneyeceğim. Keyfini yaşasınlar, ana bıraksınlar kendilerini ve uçsunlar. Ankara’da böyle güzel bir yer olduğunu bilmiyordum. Güdül çok güzel ve atlayış çok keyifli. Bence muhteşem bir şey. Keşke daha fazla olsa" açıklamalarda bulundu.

#9
Foto - 70 metreden böyle atladılar

Halatla atlayışlar 13 Kasım Pazartesi'ne kadar devam edecek.

#10
Foto - 70 metreden böyle atladılar

#11
Foto - 70 metreden böyle atladılar

İsrail birlikleri böyle yerle bir edildi. İslami direniş savaşçıları paylaştı
Gündem

İsrail birlikleri böyle yerle bir edildi. İslami direniş savaşçıları paylaştı

İslami Direniş savaşçıları Cuma günü de Lübnan sınırındaki İsrail işgal bölgelerine ve birliklerine saldırmaya devam ederek onlara ağır kayı..
Ses var ama maalesef görüntü yok! Veliaht Prens Selman İsrail'e esti gürledi
Dünya

Ses var ama maalesef görüntü yok! Veliaht Prens Selman İsrail'e esti gürledi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, düzenlediği 8. Olağanüstü İslam Zirvesi’nin açılış konuşmasında, “Filistin'de yaşananlar, uluslararas..
HAMAS’a iftira, İP’i çarptı! Sıra CHP’de!
Siyaset

HAMAS’a iftira, İP’i çarptı! Sıra CHP’de!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "HAMAS’a iftira, İP’i çarptı! Sıra CHP’de!" başlıklı yazısı.....
Acun Ilıcalı’dan şok karar! Yer yerinden oynayacak! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Tamamını sonlandırdı

Acun Ilıcalı’dan şok karar! Yer yerinden oynayacak! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Tamamını sonlandırdı
Odatv kafayı iyice kırdı!
Gündem

Odatv kafayı iyice kırdı! "New York Belediyesine yapılan FBI baskınının ucu Erdoğan'a dokunabilir'

Karanlık Odatv, New York belediye başkanına düzenlenen FBI baskınını Türk hükümetine ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bağlayarak 'yok artık'..
İstanbullular aman dikkat! Uyarılar peş peşe geldi
Gündem

İstanbullular aman dikkat! Uyarılar peş peşe geldi

İstanbul'da etkisini gösteren ve önümüzdeki saatlerde de süreceği öğrenilen sağanak yağış konusunda Meteoroloji, AKOM, AFAD ve İstanbul Vali..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23