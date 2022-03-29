7 soruda konutta KDV indiriminin detayları

1) Büyükşehir KDV uygulaması kaldırılıyor mu? Büyükşehirlerdeki net alanı 150 m2’ye kadar olan konutların KDV oranı, 2013 yılından itibaren inşaatın sınıfına ve arsa emlak vergisi değerine göre belirlenmekte, duruma göre % 1,8 ve 18 oranında KDV uygulanmaktadır. Ancak, bu düzenleme büyükşehirlerimizin büyük bir kısmında %1 veya 8 KDV oranına tabi konut yapılacak arsa kalmamasına neden olmuş, net alanı 150 m2’nin altında kalan konutlar da % 18 KDV’ye tabi hale gelmiştir. Yani, söz konusu düzenlemenin herhangi bir işlerliği kalmamıştır. Konut sektörü de, uzun zamandır bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasını talep ediyordu. Yayınlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile, bu düzenleme yürürlükten kaldırılıyor.