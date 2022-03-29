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Ekonomi
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7 soruda konutta KDV indiriminin detayları

2022-03-29 04:18:50
7 soruda konutta KDV indiriminin detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni KDV uygulamaları kapsamında konut sektöründe de KDV oranlarında değişikliğe gidilecek. İşte uygulamanın ayrıntıları.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı yaptığı açıklamada

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı yaptığı açıklamada "Arsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8'e indirerek, inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır. Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir" dedi.

#2
Foto - İşte Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu'nun NTV için kaleme aldığı

İşte Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu'nun NTV için kaleme aldığı "7 soruda konutta KDV indirimi"

#3
Foto - 1) Büyükşehir KDV uygulaması kaldırılıyor mu? Büyükşehirlerdeki net alanı 150 m2’ye kadar olan konutların KDV oranı, 2013 yılından itibaren inşaatın sınıfına ve arsa emlak vergisi değerine göre belirlenmekte, duruma göre % 1,8 ve 18 oranında KDV uygulanmaktadır. Ancak, bu düzenleme büyükşehirlerimizin büyük bir kısmında %1 veya 8 KDV oranına tabi konut yapılacak arsa kalmamasına neden olmuş, net alanı 150 m2’nin altında kalan konutlar da % 18 KDV’ye tabi hale gelmiştir. Yani, söz konusu düzenlemenin herhangi bir işlerliği kalmamıştır. Konut sektörü de, uzun zamandır bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasını talep ediyordu. Yayınlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile, bu düzenleme yürürlükten kaldırılıyor.

1) Büyükşehir KDV uygulaması kaldırılıyor mu? Büyükşehirlerdeki net alanı 150 m2’ye kadar olan konutların KDV oranı, 2013 yılından itibaren inşaatın sınıfına ve arsa emlak vergisi değerine göre belirlenmekte, duruma göre % 1,8 ve 18 oranında KDV uygulanmaktadır. Ancak, bu düzenleme büyükşehirlerimizin büyük bir kısmında %1 veya 8 KDV oranına tabi konut yapılacak arsa kalmamasına neden olmuş, net alanı 150 m2’nin altında kalan konutlar da % 18 KDV’ye tabi hale gelmiştir. Yani, söz konusu düzenlemenin herhangi bir işlerliği kalmamıştır. Konut sektörü de, uzun zamandır bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasını talep ediyordu. Yayınlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile, bu düzenleme yürürlükten kaldırılıyor.

#4
Foto - 2) Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı kaç olacak? Konut inşaatlarında maliyetlerin büyük bir kısmını arsa ve arazi alım bedelleri oluşturuyor. Özellikle hasılat paylaşımı ve kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibinin durumuna göre yapılan karşılıklı faturalaşmada, ciddi oranda KDV yüklenimi söz konusu oluyor. Yayınlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile, arsa ve arazi teslimlerinde uygulanmakta olan KDV oranı Yüzde 18’den yüzde 8’e indiriliyor.

2) Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı kaç olacak? Konut inşaatlarında maliyetlerin büyük bir kısmını arsa ve arazi alım bedelleri oluşturuyor. Özellikle hasılat paylaşımı ve kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibinin durumuna göre yapılan karşılıklı faturalaşmada, ciddi oranda KDV yüklenimi söz konusu oluyor. Yayınlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile, arsa ve arazi teslimlerinde uygulanmakta olan KDV oranı Yüzde 18’den yüzde 8’e indiriliyor.

#5
Foto - 3) Net alanı 150 metrekare üzeri konutlarda vergilendirme nasıl olacak? Net alanı 150 m2 ve üzeri konutlar uzun yıllardan bu yana % 18 KDV’ye tabi bulunuyor. Yayınlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile, net alanı 150 m2 ve üzeri konut teslimlerinde kademeli vergilendirmeye geçiliyor, bu konutların 150 m2’ye kadar olan kısmı için % 8, aşan kısmı için ise % 18 KDV hesaplanacak.

3) Net alanı 150 metrekare üzeri konutlarda vergilendirme nasıl olacak? Net alanı 150 m2 ve üzeri konutlar uzun yıllardan bu yana % 18 KDV’ye tabi bulunuyor. Yayınlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile, net alanı 150 m2 ve üzeri konut teslimlerinde kademeli vergilendirmeye geçiliyor, bu konutların 150 m2’ye kadar olan kısmı için % 8, aşan kısmı için ise % 18 KDV hesaplanacak.

#6
Foto - 4) Net alanı 150 metrekare üzeri konutlarda KDV oranı kaç olacak? Büyükşehir KDV düzenlemesi hariç net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimlerinde yüzde 1 KDV uygulanıyordu. Yayınlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile, bu konutlarda KDV oranı yüzde 1’den yüzde 8’e yükseltiliyor. Bu yüzde 7’lik KDV oran farkının fiyatlara yansıtılması kaçınılmaz görünüyor. Yani, bu konutların fiyatlarında KDV oran yükseltmesinden kaynaklı artışlar olabilir.

4) Net alanı 150 metrekare üzeri konutlarda KDV oranı kaç olacak? Büyükşehir KDV düzenlemesi hariç net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimlerinde yüzde 1 KDV uygulanıyordu. Yayınlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile, bu konutlarda KDV oranı yüzde 1’den yüzde 8’e yükseltiliyor. Bu yüzde 7’lik KDV oran farkının fiyatlara yansıtılması kaçınılmaz görünüyor. Yani, bu konutların fiyatlarında KDV oran yükseltmesinden kaynaklı artışlar olabilir.

#7
Foto - 5) Kentsel dönüşüm kapsamındaki konutlarda KDV oranı değişecek mi? Kentsel dönüşüm kapsamındaki net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlarda uygulanmakta olan yüzde 1 KDV oranı aynen muhafaza ediliyor, bundan sonraki dönemlerde de yüzde 1 KDV hesaplanmaya devam edilecek. Ancak, kentsel dönüşüm mevzuatı kapsamında inşa edilen ve net alanı 150 m2’yi aşan konutlarda, 150 m2’ye kadar yüzde 1, aşan kısım için yüzde 18 KDV hesaplanacak.

5) Kentsel dönüşüm kapsamındaki konutlarda KDV oranı değişecek mi? Kentsel dönüşüm kapsamındaki net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlarda uygulanmakta olan yüzde 1 KDV oranı aynen muhafaza ediliyor, bundan sonraki dönemlerde de yüzde 1 KDV hesaplanmaya devam edilecek. Ancak, kentsel dönüşüm mevzuatı kapsamında inşa edilen ve net alanı 150 m2’yi aşan konutlarda, 150 m2’ye kadar yüzde 1, aşan kısım için yüzde 18 KDV hesaplanacak.

#8
Foto - 6) Yeni düzenleme eski ruhsatlar için geçerli mi? Yeni yapılan düzenlemeler bu tarihten itibaren alınan yapı ruhsatları için geçerli olacak. Yayınlanacak Cumhurbaşkanı Kararının yürürlük tarihinden önce alınmış yapı ruhsatları kapsamında inşa edilen/edilecek olan konutlar önceki düzenlemelere tabi olacak.

6) Yeni düzenleme eski ruhsatlar için geçerli mi? Yeni yapılan düzenlemeler bu tarihten itibaren alınan yapı ruhsatları için geçerli olacak. Yayınlanacak Cumhurbaşkanı Kararının yürürlük tarihinden önce alınmış yapı ruhsatları kapsamında inşa edilen/edilecek olan konutlar önceki düzenlemelere tabi olacak.

#9
Foto - Bu şekilde, kazanılmış haklar da korunmuş oluyor.

Bu şekilde, kazanılmış haklar da korunmuş oluyor.

#10
Foto - 7) Konut sektöründe KDV iadesi azalacak mı? Yapılacak bu düzenlemelerin en önemli sonucu, konut sektöründe orta vadede KDV iadelerini azaltacak olması. Bekleyip göreceğiz.

7) Konut sektöründe KDV iadesi azalacak mı? Yapılacak bu düzenlemelerin en önemli sonucu, konut sektöründe orta vadede KDV iadelerini azaltacak olması. Bekleyip göreceğiz.

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