7 maddede nükleer enerji! İşte Türkiye'ye sağlayacağı faydalar

TÜRKİYE'NİN NÜKLEER ENERJİ ATILIMI VE AKKUYU NGS Türkiye'nin enerji ihtiyacı her yıl artıyor Bu ihtiyacı karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmakla birlikte NGS kurulumları için de adımlar atılıyor Türkiye'nin NGS'lerle ilgili çalışmaları 60 yıl öncesine kadar uzanıyor 2010: Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS projesi için Türkiye ile Rusya arasında anlaşma imzalandı ve inşaat başladı. Tüm üniteler devreye girdiğinde üretilecek elektrik: Yıllık: yaklaşık 35 milyar kWh • Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık 'unu karşılayacak • İstanbul'un elektrik talebinin tamamını karşılayacak. • Ankara ve İzmir'in toplam elektrik talebini karşılayacak. 2083'e kadar: toplam yaklaşık 2,1 Milyon GWh Çernobil'de kullanılan betondan 30 bin kat daha dayanıklı betonlar üretildi. Akkuyu'da da bu beton kullanılıyor. NGS'nin Çalışmaları Sürüyor BM'ye bağlı olan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), nükleer teknolojiyi kullanan ülkeleri denetliyor. Kurulduğu 1957'den beri UAEK üyesi olan Türkiye'deki Akkuyu Nükleer Santrali de UAEK'nin denetimine tabi olacak. NÜKLEER SANTRALLERİN TÜRKİYE'YE SAĞLAYACAĞI BAŞLICA FAYDALAR Enerjide dışa bağımlılığı tamamen bitirecek Enerjide arz çeşitliliği sağlayacak ve arz problemi sona erecek Çevrenin korunmasına katkı sunacak İstihdamı artıracak Enerji ithalatından kaynaklanan cari açığı kapatacak Elektrik fiyatlarında istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak Nükleer teknoloji altyapısı tesis edilmiş olacak. Nükleer- alanındaki diğer faaliyetler (nükleer tıp vb.) kolaylaşıp hızlanacak. Nükleer Enerji Mühendisliği vb. bölümlerinden mezun olup iş bulmak için yurt dışına gitmek zorunda kalanlar artık Türkiye'de istihdam imkanı bulacak.