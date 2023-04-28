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7 maddede nükleer enerji! İşte Türkiye'ye sağlayacağı faydalar

2023-04-28 08:04:09
7 maddede nükleer enerji! İşte Türkiye'ye sağlayacağı faydalar

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS için ilk nükleer yakıt getirme töreni gerçekleştirildi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katılırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferansla bağlandı. Peki Nükleer enerji santrallerinin Türkiye'ye sağlayacağı faydalar neler? İşte 7 maddede nükleer enerji... Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'de ilk ünitenin devreye alınması ile birlikte bugün taze nükleer yakıt tesise ulaştı. Böylelikle Akkuyu NGS, "nükleer tesis" statüsüne kavuştu. İşte 7 maddede nükleer enerjinin önemi, avantajları ve Türkiye'ye sağlayacağı faydalar...

#1
Foto - 7 maddede nükleer enerji! İşte Türkiye'ye sağlayacağı faydalar

YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemli özellikleri, çevreye duyarlı ve iklim dostu olmaları: Yeni yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim şart ama enerji ihtiyacını karşılamada tek başına çözüm değil. Ancak önemli dezavantajları var: Kesintisiz ve sürekli enerji üretemiyorlar. İklim şartlarına bağlı olarak dönemsel dalgalanma gösteriyorlar. Rüzgar Enerji Santralleri (RES) ve Güneş Enerjisi Santralleri (GES), çok geniş kurulum alanları gerektiriyor. Güneş panelleri ve rüzgar türbinleri üretiminde zararlı maddeler kullanılıyor ve karbon salınımı gerçekleşiyor.

#2
Foto - 7 maddede nükleer enerji! İşte Türkiye'ye sağlayacağı faydalar

NÜKLEER ENERJİ NEDEN GEREKLİ? Yenilenebilir kaynakların dezavantajları, kesintisiz ve istikrarlı enerji kaynaklarını öne çıkarıyor. Bunların başında da nükleer enerji geliyor. Nükleer enerji santrallerinin (NGS) başlıca avantajları: Mevsimden ve iklim şartlarından bağımsız olarak sürekli çalışıyor Bir yılda bulunan 8.760 saatin 8.000 saatinde faaliyet gösteriyor. Bakım süresi 760 saat tutuyor. Küçük bir alanda kuruluyor.

#3
Foto - 7 maddede nükleer enerji! İşte Türkiye'ye sağlayacağı faydalar

NÜKLEER SANTRALLER ZARARLI MI? Nükleer Santraller karbondioksit salınımı yapmaz. NGS'ler, elektrik üretiminden kaynaklanan sera gazı salınımında yıllık yaklaşık azaltma sağlıyor NGS'ler yerine fosil yakıtlı santrallerden elektrik elde edilseydi her yıl 1,2 milyar ton karbon atmosfere verilecekti Dünyadaki bütün NGS'lerden 1 yılda çıkan nükleer atıkların toplamı sadece 12.000 ton Bir futbol sahası büyüklüğünde. 1,5 metre yüksekliğindeki bir hangara çok rahatlıkla ve çevreye hiçbir zarar vermeyecek şekilde depolanabilir. Her yıl fosil yakıtlı santrallerden atmosfere salinan CO2 miktarı ise: 25 milyar ton Nükleer enerji, iklim değişimiyle mücadelede de "etkili, güvenli ve rekabetçi bir kaynak" olarak görülüyor.

#4
Foto - 7 maddede nükleer enerji! İşte Türkiye'ye sağlayacağı faydalar

DÜNYADAKİ AKTİF NÜKLEER SANTRALLER Kanada 19 ABD 92 Fransa 56 Rusya 37 Hındıstan 22 G. Kore 25 Japonya 33 İsveç 6 Almanya 3 Güney Afrika 2 Pakistan 6 Tayvan 3 Slovenya 2 Finlandiya 5 Meksika 2 Belarus 1 Slovakya 4 Bulgaristan 2 Ermenistan 1 İsviçre 4 Romanya 2 Iran 1 Macaristan 4 Bae 2 Hollanda 1 Arjantin 3 Brezilya 2

#5
Foto - 7 maddede nükleer enerji! İşte Türkiye'ye sağlayacağı faydalar

NÜKLEER ENERJİ TÜM DÜNYADA YAYGINLAŞIYOR Dünyada 32 ülkede 432 nükleer reaktör faaliyet gösteriyor Küresel elektrik üretiminin 'unu NGS'ler karşılıyor 2030 hedefi: Şubat 2022: AB, yeni nükleer enerji ve doğal gaz projelerini "sürdürülebilir yatırım" olarak Sınıflandırdı İngiltere, Finlandiya ve Fransa, "güvenilir elektrik" ve "son derece düşük karbon emisyonu kaynağı" olarak nükleer enerjide üretimi ikiye katlamayı planlıyor.

#6
Foto - 7 maddede nükleer enerji! İşte Türkiye'ye sağlayacağı faydalar

Çin 2011-2022 arasında 42 nükleer güç reaktörü devreye aldı. • 22 reaktor inşaatı sürüyor. 38 reaktörün daha kurulumu onaylandı. • 2025'e kadar her yıl 6 ila 8 nükleer reaktör inşa etmeyi ve bu alanda 2030'a kadar dünyanın en fazla kapasitesine sahip ülkesi olmayı hedefliyor. Fransa • Ülkede 56 aktif reaktor, elektrik ihtiyacının p'ini karşılıyor. 2015'te 14 NGS'nin kapatılması kararı aldı ve 2'sini kapattı. Ancak 2022'de hem bu karan iptal etti hem de 14 yeni nükleer reaktör inşa etme kararı aldı. Nükleer reaktörlerin ömrünün 60 yıl ve daha fazla uzatılması için araştırmalar yapılmasını onayladı. (Şubat 2023) • Mini modüler nükleer reaktör teknolojilerine yatırım yapılmasını kararlaştırdı.

#7
Foto - 7 maddede nükleer enerji! İşte Türkiye'ye sağlayacağı faydalar

Hindistan Nükleerden elektrik üretimini 10 yılda 3'e katlayacak. • 2 ilave nükleer reaktor yatırımına başladı. 12 yeni reaktör daha kurmayı planlıyor. Japonya 9 reaktörün daha aktif hale getirilmesine karar verdi. Güney Kore Nükleer enerjiden çıkış stratejisinden vazgeçti ve nükleer yatırımlarını artırıyor. 2030'a kadar 10 nükleer santral inşa etmeyi planlıyor. Böylece nükleerin elektrik üretimindeki payını 0'a çıkaracak. Finlandiya Yaşlanan nükleer santrallerin ömürlerini uzattı. • Küçük modüler nükleer reaktörler kurulması için çalışmalara başladı.

#8
Foto - 7 maddede nükleer enerji! İşte Türkiye'ye sağlayacağı faydalar

Belçika Ülkede 7 aktif reaktör, elektrik ihtiyacının P'sini karşılıyor. 2025'te kapatmayı planladığı 2 NGS'sinin faaliyet süresini 10 yıl uzattı. Hollanda 2 yeni reaktor planlıyor. Polonya 3 yeni santral planlıyor. • 2022'de ilk NGS'sini inşa etmek üzere bir şirketle anlaştı. ABD • Ülkede 92 aktif reaktör, elektrik ihtiyacının 'sini karşılıyor. • Fosil yakıtlanın kullanımını azaltmaya çalışan ülkede çok sayıda eyalet, nükleer enerjiye dönmeyi planlıyor.

#9
Foto - 7 maddede nükleer enerji! İşte Türkiye'ye sağlayacağı faydalar

TÜRKİYE'NİN NÜKLEER ENERJİ ATILIMI VE AKKUYU NGS Türkiye'nin enerji ihtiyacı her yıl artıyor Bu ihtiyacı karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmakla birlikte NGS kurulumları için de adımlar atılıyor Türkiye'nin NGS'lerle ilgili çalışmaları 60 yıl öncesine kadar uzanıyor 2010: Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS projesi için Türkiye ile Rusya arasında anlaşma imzalandı ve inşaat başladı. Tüm üniteler devreye girdiğinde üretilecek elektrik: Yıllık: yaklaşık 35 milyar kWh • Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık 'unu karşılayacak • İstanbul'un elektrik talebinin tamamını karşılayacak. • Ankara ve İzmir'in toplam elektrik talebini karşılayacak. 2083'e kadar: toplam yaklaşık 2,1 Milyon GWh Çernobil'de kullanılan betondan 30 bin kat daha dayanıklı betonlar üretildi. Akkuyu'da da bu beton kullanılıyor. NGS'nin Çalışmaları Sürüyor BM'ye bağlı olan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), nükleer teknolojiyi kullanan ülkeleri denetliyor. Kurulduğu 1957'den beri UAEK üyesi olan Türkiye'deki Akkuyu Nükleer Santrali de UAEK'nin denetimine tabi olacak. NÜKLEER SANTRALLERİN TÜRKİYE'YE SAĞLAYACAĞI BAŞLICA FAYDALAR Enerjide dışa bağımlılığı tamamen bitirecek Enerjide arz çeşitliliği sağlayacak ve arz problemi sona erecek Çevrenin korunmasına katkı sunacak İstihdamı artıracak Enerji ithalatından kaynaklanan cari açığı kapatacak Elektrik fiyatlarında istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak Nükleer teknoloji altyapısı tesis edilmiş olacak. Nükleer- alanındaki diğer faaliyetler (nükleer tıp vb.) kolaylaşıp hızlanacak. Nükleer Enerji Mühendisliği vb. bölümlerinden mezun olup iş bulmak için yurt dışına gitmek zorunda kalanlar artık Türkiye'de istihdam imkanı bulacak.

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