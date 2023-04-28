2023-04-28 08:04:09 7 maddede nükleer enerji! İşte Türkiye'ye sağlayacağı faydalar
Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS için ilk nükleer yakıt getirme töreni gerçekleştirildi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katılırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferansla bağlandı. Peki Nükleer enerji santrallerinin Türkiye'ye sağlayacağı faydalar neler? İşte 7 maddede nükleer enerji... Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'de ilk ünitenin devreye alınması ile birlikte bugün taze nükleer yakıt tesise ulaştı. Böylelikle Akkuyu NGS, "nükleer tesis" statüsüne kavuştu. İşte 7 maddede nükleer enerjinin önemi, avantajları ve Türkiye'ye sağlayacağı faydalar...