7 ayda çılgın rakam! Hava yolu ile uçanlar AB ülkelerini solladı

SABİHA GÖKÇEN’DE 28 MİLYON 14 BİN 566 YOLCU TRAFİĞİNE HİZMET VERİLDİ İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uçak ve yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu “Temmuz ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 11 bin 301, dış hatlarda 14 bin 54 olmak üzere toplamda 25 bin 355’e ulaştı, yolcu trafiği ise; iç hatlarda 2 milyon 81 bin 886, dış hatlarda 2 milyon 407 bin 186 olmak üzere toplamda 4 milyon 489 bin 72 oldu.” dedi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yedi aylık süreçte iç hatlarda 71 bin 664, dış hatlarda 89 bin 226 olmak üzere toplamda 160 bin 890 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 12 milyon 932 bin 511, dış hatlarda 15 milyon 82 bin 55 olmak üzere toplamda 28 milyon 14 bin 566 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı. Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin Temmuz’da 2 bin 444, yedi aylık dönemde ise 15 bin 309 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.