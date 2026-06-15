Hem Curaçao'nun ilk Dünya Kupası maçına çıkması hem de ülke tarihinin ilk Dünya Kupası golünün gelmesi, tecrübeli teknik adam için unutulmaz bir gün oldu. Futbol kariyerinde onlarca yıl geçiren Dick Advocaat'ın yaşadığı duygusal anlar, maçın skorundan bağımsız olarak gecenin en çok konuşulan görüntüleri arasında yer aldı.