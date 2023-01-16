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6'lı Masa'dan flaş karar! MİT, Merkez Bankası, Diyanet, TRT, TÜİK Başkanları...

2023-01-16 17:36:41
6'lı Masa'dan flaş karar! MİT, Merkez Bankası, Diyanet, TRT, TÜİK Başkanları...

Cumhurbaşkanlığı seçimi, devlet kademelerindeki yüzlerce bürokratı da etkileyecek. 10 Temmuz 2018'de yayınlanan kararname uyarınca üst düzey bürokratların görevi, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi ile sınırlı bulunuyor.

#1
Foto - 6'lı Masa'dan flaş karar! MİT, Merkez Bankası, Diyanet, TRT, TÜİK Başkanları...

Aralarında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, MİT Başkanı Hakan Fidan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile tüm Genel Müdürler, 255 Büyükelçi ve 81 Vali de dahil, yüzlerce bürokratın görevi seçimle birlikte sona erecek.

#2
Foto - 6'lı Masa'dan flaş karar! MİT, Merkez Bankası, Diyanet, TRT, TÜİK Başkanları...

KRİTİK KURUMLARIN BAŞKANLARI DEĞİŞECEK - Altılı masa 30 Ocak’ta ortak politika belgesinin yanı sıra, parlamenter sisteme geçişin yol haritasını da kamuoyu ile paylaşacak. Bu yol haritasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için atılan adımların tersi hayata geçirilecek. Bunun için yasal ve anayasal düzenlemeler gündeme gelecek. Bunun yanı sıra pratik anlamda da sürecin yürütülmesi için önlemler alınacak. Kritik kamu kurumlarının başındaki isimlerin değişmesi de bu adımlardan birsi olacak.

#3
Foto - 6'lı Masa'dan flaş karar! MİT, Merkez Bankası, Diyanet, TRT, TÜİK Başkanları...

SÜREKLİ KAVGA EDEN 6 LİDER BELİRLEYECEK - Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kazanması durumunda kabine üyelerinin yanı sıra görev yapacak üst düzey kadroları da sürekli kavga eden altı lider tarafından belirlenecek. Bu kurumların başında Merkez Bankası, Milli İstihbarat Teşkilatı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı gelecek.

#4
Foto - 6'lı Masa'dan flaş karar! MİT, Merkez Bankası, Diyanet, TRT, TÜİK Başkanları...

ALTILI MASADAN FLAŞ KARAR - Altılı masa kurmaylarından edinilen bilgiye göre yol haritası ve ortak politika belgesi açıklandıktan sonran liderler yönetim kadroları ve cumhurbaşkanı adayı üzerinden çalışma yapacak. 6 liderin cumhurbaşkanı adayı ile birlikte yönetim kadrosuna ilişkin de açıklama yapacağı bildirildi.

#5
Foto - 6'lı Masa'dan flaş karar! MİT, Merkez Bankası, Diyanet, TRT, TÜİK Başkanları...

MUHALEFET KAZANIRSA GÖREVİ BİTECEKLER - En geç Haziran 2023'de yapılacak seçim sonucuna göre bu bürokratların yeniden atanması mümkün, ancak muhalefet adayı kazanırsa, bürokrasi tamamen değişecek. 3 sayılı kararnameye göre seçim sonucu görevi sona erecek kadrolar şöyle: “Diyanet İşleri Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri, Savunma Sanayii Başkanı, Bakan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanları, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kurul Başkanları, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Merkez Bankası Başkanı, Özelleştirme İdaresi Başkanı, Sayıştay Başsavcısı, Valiler, Büyükelçiler, Daimi Temsilci/Delegeler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Başkan ve Üyeleri (RTÜK Ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun TBMM’ce seçilen üyeleri hariç), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan ve Üyeleri, YÖK Üyeleri, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan ve üyeleri, Rektörler, Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkan ve yardımcıları, Gelir İdaresi Başkanı, SGK Başkanı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, TİKA Başkanı, TÜİK Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı, Nadir Toprak Element Enstitüsü Başkanı, Bakanlıkların Teftiş Kurulu, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları, MİT Başkan Yardımcıları, MGK Genel Sekreter Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Kurum ve Kurul Başkan Yardımcıları, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, TOKİ Başkanı, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı, Yazma Eserler Kurumu Başkanı, Tıbbi Cihaz Ve İlaç Kurumu Başkanı, ÖSYM Başkanı, TÜBİTAK ve Sağlık Enstitüleri Başkanı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri, Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı YK üyeleri ve Genel Sekreteri, SGK Başkan Yardımcıları, Özelleştirme Başkan Yardımcıları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcıları, Genel Müdürler, Strateji Geliştirme Başkanları, İller Bankası Genel Müdürü, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü, Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Adli Tıp Kurumu Başkanı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanı, Yurt dışında kurulu üniversitelerin mütevelli heyeti, yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyeleri.”

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