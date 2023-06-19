69 bin TL’niz cebinizde kalacak! Son fırsat! Tek tıkla başvurabilirsiniz

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2. toplantısını yaptı. Asgari ücret artışı ile askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması maliyeti artacak. Askerlik ve doğum borçlanması nasıl olacak? Primler nasıl hesaplanacak?. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrete yapılacak temmuz zammına ilişkin ikinci toplantı yapıldı. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte en az yüzde 30 zam ön plana çıkarken net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor.