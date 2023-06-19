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69 bin TL’niz cebinizde kalacak! Son fırsat! Tek tıkla başvurabilirsiniz

2023-06-19 13:57:44
69 bin TL’niz cebinizde kalacak! Son fırsat! Tek tıkla başvurabilirsiniz

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2. toplantısını yaptı. Asgari ücret artışı ile askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması maliyeti artacak. Askerlik ve doğum borçlanması nasıl olacak? Primler nasıl hesaplanacak?. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrete yapılacak temmuz zammına ilişkin ikinci toplantı yapıldı. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte en az yüzde 30 zam ön plana çıkarken net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor.

#1
Foto - 69 bin TL’niz cebinizde kalacak! Son fırsat! Tek tıkla başvurabilirsiniz

Asgari ücrete yapılacak ara zam ile birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan borçlanmaların maliyeti de değişecek. Peki borçluların ödeyecekleri tutar ne kadar olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi. Erdem şunları kaydetti:

#2
Foto - 69 bin TL’niz cebinizde kalacak! Son fırsat! Tek tıkla başvurabilirsiniz

Asgari ücret bir gösterge rakamı. İşsizlik maaşından sosyal ödemelerin gelir seviyesinin belirlenmesine kadar doğum borçlanması ve askerlik borçlanması gibi Genel Sağlık Sigortası gibi SSK ve Bağ-Kur primlerinin ödenmesi gibi her şeyi belirleyen bir gösterge rakamıdır.

#3
Foto - 69 bin TL’niz cebinizde kalacak! Son fırsat! Tek tıkla başvurabilirsiniz

Özellikle EYT'liler olmak üzere eğer doğum ve askerlik borçlanması yapılmak isteniyorsa (burada asgari ücrete zam oranı olarak yüzde 30/35'ler bahsediyoruz) haziran ayında değil de temmuz ayında başvurursanız maliyetiniz yüzde 30/35 artacak anlamına geliyor.

#4
Foto - 69 bin TL’niz cebinizde kalacak! Son fırsat! Tek tıkla başvurabilirsiniz

Günlük borçlanma şu anda 106 TL iken yüzde 30 zam yapıldığı zaman 138 TL'ye çıkıyor. Buradaki fark 30,03 oluyor. Buna aylık olarak baktığımız zaman 3 bin 202 TL 'den 4 bin 163 TL'ye çıkıyor. Burada aylık olarak fark ise 960 TL oluyor.

#5
Foto - 69 bin TL’niz cebinizde kalacak! Son fırsat! Tek tıkla başvurabilirsiniz

Bu rakamlar üzerinden doğum ve askerlik borçlanmalarına bakacak olursak 2 yıllık bir doğum borçlanmasında şu anda 76 bin 861 lira olan ücret temmuz ayında soran yapılacak başvuruda 99 bin 919 TL'ye çıkıyor ve burada 2 yıllık fark 23 bin 58 TL oldu. Eğer bu rakamı 18 aylık askerlik borçlanması olarak hesap yaparsak şu anda 57 bin 646 lira olan ödeme asgari ücrete yapılması tahmin edilen yüzde 30 zamdan sonra 74 bin 939 lira olacak. Buradaki ödeme farkı ise 17 bin 293 lira olacak. Bu borçlanma durumları yurt dışı ödemlerde de var. Orada yüzde 45 olarak ödeniyor. Burada aylık fark bin 351 liralık fark oluşuyor.

#6
Foto - 69 bin TL’niz cebinizde kalacak! Son fırsat! Tek tıkla başvurabilirsiniz

Bağ-Kur ihyasında yüzde 34,5 ödemeler olduğu için orada da aylık olarak bin 35 liralık fark ortaya çıkıyor. Burada da 2 bin günlük bir borçlanmayı hesaplayacak olursak 69 bin TL'yi buluyor.

#7
Foto - 69 bin TL’niz cebinizde kalacak! Son fırsat! Tek tıkla başvurabilirsiniz

Başvuru anında bir ödeme yapmaya gerek yok. Vatandaşlar e-Devlet'e girecek ve başvuru yapacak. Bu noktadan sonra başvuru alınmış olacak ve borçlanma farkı olmayacak ve ödeme emri 1 ay sonra gelecek. 

#8
Foto - 69 bin TL’niz cebinizde kalacak! Son fırsat! Tek tıkla başvurabilirsiniz

Bugün başvuru yapan bir vatandaş açısından hem cebinde yüzde 30'luk bir para cebinde kalacak. Burada ödemeler ağustos sonu gibi olacak. Ödeyemezseniz başvurunuz iptal olur.

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