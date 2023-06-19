69 bin TL’niz cebinizde kalacak! Son fırsat! Tek tıkla başvurabilirsiniz

Bu rakamlar üzerinden doğum ve askerlik borçlanmalarına bakacak olursak 2 yıllık bir doğum borçlanmasında şu anda 76 bin 861 lira olan ücret temmuz ayında soran yapılacak başvuruda 99 bin 919 TL'ye çıkıyor ve burada 2 yıllık fark 23 bin 58 TL oldu. Eğer bu rakamı 18 aylık askerlik borçlanması olarak hesap yaparsak şu anda 57 bin 646 lira olan ödeme asgari ücrete yapılması tahmin edilen yüzde 30 zamdan sonra 74 bin 939 lira olacak. Buradaki ödeme farkı ise 17 bin 293 lira olacak. Bu borçlanma durumları yurt dışı ödemlerde de var. Orada yüzde 45 olarak ödeniyor. Burada aylık fark bin 351 liralık fark oluşuyor.