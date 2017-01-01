650 yıllık Artuklu Hamamı böyle taşındı
Batman Hasankeyf'de Ilısu baraj göleti altında kalacak olan 650 yıllık Artuklu Hamamı, 3 kilometre uzaklıktaki yeni yerine taşınıyor.
Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki 650 yıllık Artuklu Hamamı, Ilısu Baraj Göleti sularının altında kalmaması için taşınıyor.
1500 ton ağırlığındaki hamam 3 kilometre uzaklıktaki Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınmaya saat 05.00 sıralarında başladı.
DSİ Genel Müdürü Murat Acu, tarihi hamamın taşınma işleminin 6 saatte tamamlanacağını söyledi.