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650 yıllık Artuklu Hamamı böyle taşındı

  • Batman Hasankeyf'de Ilısu baraj göleti altında kalacak olan 650 yıllık Artuklu Hamamı, 3 kilometre uzaklıktaki yeni yerine taşınıyor.

  • Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki 650 yıllık Artuklu Hamamı, Ilısu Baraj Göleti sularının altında kalmaması için taşınıyor.

  • 1500 ton ağırlığındaki hamam 3 kilometre uzaklıktaki Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınmaya saat 05.00 sıralarında başladı.

  • DSİ Genel Müdürü Murat Acu, tarihi hamamın taşınma işleminin 6 saatte tamamlanacağını söyledi.

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