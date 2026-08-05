  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İnternet kullanım oranı yüzde 92,3 oldu Sanal alemde yaşıyoruz Audi'nin en ucuz elektriklisi ortaya çıktı! Özellikleri belli oldu! MKE’den düşmana korku salan canavar: URAN ve BORAN, nokta atışı vuruşlarla ortalığı yıkacak: İşte 18 kilometre menzilli yerli güç O şehirde yaşayanlar nefes alamıyor: Nem oranı yüzde 90! Motorinde şov başladı! Tarih verildi, bir indirim daha geliyor Süper Lig devi resmen çıldırdı! Radara bu defa öyle bir ismi aldılar ki... Altın fiyatları rekor tazeledi: İşte günün çeyrek, gram ve tam altın fiyatı Beyoğlu'nda katliam gibi kaza! 8 araç birbirine girdi yaralılar var! Trump’ın helikopteri yolcu uçağıyla çarpışıyordu Sarı kafa kıl payı direkten döndü
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Yurt dışına milyonlar akıtma devri kapandı: Yerli savunmayla artık onda birine üretiliyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yurt dışına milyonlar akıtma devri kapandı: Yerli savunmayla artık onda birine üretiliyor

Türkiye savunma sanayiinin ulaştığı noktayı değerlendiren STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, sektördeki öz güvenin en üst seviyeye ulaştığını belirtti.

#1
Foto - Yurt dışına milyonlar akıtma devri kapandı: Yerli savunmayla artık onda birine üretiliyor

Ülkenin savunma sanayi alanında artık kendine tam anlamıyla güvendiğini ifade eden Güleryüz, "Şu anda 'yapamayacağımız hiçbir şey yok' gözüyle bakıyoruz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

#2
Foto - Yurt dışına milyonlar akıtma devri kapandı: Yerli savunmayla artık onda birine üretiliyor

Düne kadar yurt dışından fahiş maliyetlerle tedarik edilen kritik askeri sistemlerin, bugün yerli ve milli imkânlarla onda biri fiyatına üretilebildiğine dikkat çekti.

#3
Foto - Yurt dışına milyonlar akıtma devri kapandı: Yerli savunmayla artık onda birine üretiliyor

Bu maliyet avantajı ve teknolojik bağımsızlık, Türkiye'nin savunma bütçesini çok daha verimli kullanmasını sağlarken ihracat potansiyelini de patlattı. Yerli tersanelerden havacılık tesislerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen projeler, ülkenin sanayi altyapısının ne denli güçlü olduğunu kanıtlıyor.

#4
Foto - Yurt dışına milyonlar akıtma devri kapandı: Yerli savunmayla artık onda birine üretiliyor

Mühendislerin ve teknisyenlerin gayretleriyle hayata geçirilen projeler, Türkiye'yi küresel silah pazarında söz sahibi bir oyuncu haline getirdi.

#5
Foto - Yurt dışına milyonlar akıtma devri kapandı: Yerli savunmayla artık onda birine üretiliyor

Güleryüz’ün vurguladığı bu öz güven, gelecek dönemde atılacak daha büyük adımların ve teknolojik devrimlerin en büyük teminatıdır. Türk savunma sektörü, devlet destekleri ve özel sektör sinerjisiyle dünya liginde zirveyi zorlamaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sapık Bennu Gerede Sabetayist çıktı!
Gündem

Sapık Bennu Gerede Sabetayist çıktı!

Sabetaycılar hala misyonları gereği Türk milletinin temelini kazmaya devam ediyor. Boynunda taşıdığı kolye ve yaptığı açıklamalar nedeniyle ..
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişme!
Gündem

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişme!

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu adına faaliyet gösteren “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” isimli X hesabı, mahkeme k..
Gece yarısı dünyaya ilan edildi! Türkiye, Mısır ve Katar'dan ortak karar
Gündem

Gece yarısı dünyaya ilan edildi! Türkiye, Mısır ve Katar'dan ortak karar

Türkiye, Mısır ve Katar ortak açıklamayla Gazze'de sivil kayıplara neden olan ve uluslararası hukukun açık ihlalini teşkil eden İsrail ihlal..
Hobi bahçeleri için karar verildi! Arsası küçük olanlar yandı
Gündem

Hobi bahçeleri için karar verildi! Arsası küçük olanlar yandı

Tarım arazilerine yapılacak bağ evi tarzı yapılar için arazi sınırlaması, 5 dönümden 2 dönüme indirildi. Kafat bir çok hobi bahçesinin 2 dön..
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in WhatsApp yazışmaları: Ekrem İmamoğlu ile özgür pastayı paylaşmada anlaşamadılar
Siyaset

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in WhatsApp yazışmaları: Ekrem İmamoğlu ile özgür pastayı paylaşmada anlaşamadılar

CHP’li Menderes Belediyesi’nde Başkan İlkay Çiçek dahil 14 kişi gözaltına alınırken operasyonun görüntüleri yayınlandı. Öte yandan Başkan Çi..
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan hamlesi
Dünya

Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan hamlesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23