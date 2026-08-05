Yurt dışına milyonlar akıtma devri kapandı: Yerli savunmayla artık onda birine üretiliyor

Bu maliyet avantajı ve teknolojik bağımsızlık, Türkiye'nin savunma bütçesini çok daha verimli kullanmasını sağlarken ihracat potansiyelini de patlattı. Yerli tersanelerden havacılık tesislerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen projeler, ülkenin sanayi altyapısının ne denli güçlü olduğunu kanıtlıyor.