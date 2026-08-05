Yurt dışına milyonlar akıtma devri kapandı: Yerli savunmayla artık onda birine üretiliyor
Türkiye savunma sanayiinin ulaştığı noktayı değerlendiren STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, sektördeki öz güvenin en üst seviyeye ulaştığını belirtti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye savunma sanayiinin ulaştığı noktayı değerlendiren STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, sektördeki öz güvenin en üst seviyeye ulaştığını belirtti.
Ülkenin savunma sanayi alanında artık kendine tam anlamıyla güvendiğini ifade eden Güleryüz, "Şu anda 'yapamayacağımız hiçbir şey yok' gözüyle bakıyoruz" diyerek kararlılık mesajı verdi.
Düne kadar yurt dışından fahiş maliyetlerle tedarik edilen kritik askeri sistemlerin, bugün yerli ve milli imkânlarla onda biri fiyatına üretilebildiğine dikkat çekti.
Bu maliyet avantajı ve teknolojik bağımsızlık, Türkiye'nin savunma bütçesini çok daha verimli kullanmasını sağlarken ihracat potansiyelini de patlattı. Yerli tersanelerden havacılık tesislerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen projeler, ülkenin sanayi altyapısının ne denli güçlü olduğunu kanıtlıyor.
Mühendislerin ve teknisyenlerin gayretleriyle hayata geçirilen projeler, Türkiye'yi küresel silah pazarında söz sahibi bir oyuncu haline getirdi.
Güleryüz’ün vurguladığı bu öz güven, gelecek dönemde atılacak daha büyük adımların ve teknolojik devrimlerin en büyük teminatıdır. Türk savunma sektörü, devlet destekleri ve özel sektör sinerjisiyle dünya liginde zirveyi zorlamaya devam ediyor.
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