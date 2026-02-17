  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altın yatırımcısına soğuk duş: Düşüş eğilimi bugün de devam ediyor! İşte güncel çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Amerikalılar Türkiye'nin savunma alanında uçuşa geçmesini bir şarta bağladı! Her şey buna bağlı Fiyat artışı falan değil, bambaşka bir şey! Cumhuriyet altınında bir ilk Arap dünyası “Başımıza bu da mı gelecekti” diye şoka girdi! Sübyancı Epstein’ın banyosunda fotoğrafı çıktı Dünya devi Apple’dan gizli operasyon! Türklerden sessiz sedasız satın aldılar Dünya'nın 'son kullanma tarihi' belli oldu: Kozmik takvimde yolun sonu yaklaşıyor Dünya liderlerinin kaç çocuğu var: İşte 25 çocuğu olan isim! Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 'İsrail' şoku! Takvim yapraklarını geriye çevirenler neye uğradığını şaşırdı
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında TMSF yönetimine devredilen banka, 1 milyar 100 milyon TL muhammen bedelle bugün ihaleyle satışa çıkarılıyor.

#1
Foto - Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında geçen yıl mart ayında yönetimine el konulan Bank Pozitif, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılıyor. Bankanın satışı için bugün açık artırma usulüyle ihale gerçekleştirilecek.

#2
Foto - Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor

TMSF'nin ekim ayında ilk kez ilan ettiği ancak daha sonra ertelenen ihalenin yeni tarihi 17 Şubat 2026 olarak açıklandı. Satışa çıkarılan bankanın muhammen bedeli 1 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi.

#3
Foto - Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor

Bankaya yatırımcı olarak katılmak isteyen tarafların, ihale şartnamesine göre 55 milyon TL teminat yatırmak zorunda olduğu kaydedildi. İhale öncesinde kapalı tekliflerin pazartesi gününe kadar TMSF'ye sunulması gerektiği bildirildi.

#4
Foto - Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor

Bank Pozitif, yaklaşık 24 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Mart 2025'te yürütülen soruşturma kapsamında malvarlığına el konulan banka, aylardır TMSF yönetiminde bulunuyordu. Bugün gerçekleşecek satış, ilgili düzenlemeler çerçevesinde açık artırma usulüyle yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası
Gündem

Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası

Gazeteci Barış Yarkadaş "Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir" açıklamasını yaptı. Ayrıca Yarkadaş, CHP'nin ..
Türkiye dostu ülkede alçak saldırı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Türkiye dostu ülkede alçak saldırı: Çok sayıda ölü var

Türkiye dostu Pakistan’da güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla düzenlenen kalleş saldırıda 10 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. ..
Ünlü teknik direktörün kızı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı
Gündem

Ünlü teknik direktörün kızı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin ifad..
‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı
Gündem

‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı

Bugün görülen sahte diploma davası 6 Temmuz’a ertelenen Ekrem İmamoğlu’nun doğum tarihi de sahte çıktı. Resmi evrakta sahtecilikten yargılan..
İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti
Gündem

İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti

İstanbul'un Çatalca ilçesinde 2,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem öncesinde vatandaşların telefonlarına gönderilen uyarı sinyali..
Almanya ve İngiltere'den Avrupa'ya savaş uyarısı: "Rusya NATO'ya hazırlanıyor!"
Dünya

Almanya ve İngiltere'den Avrupa'ya savaş uyarısı: "Rusya NATO'ya hazırlanıyor!"

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, kaleme aldıkları ortak mektupta dünyayı sarsac..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23