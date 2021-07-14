600’ü de doğaya salındı! Güneydoğu için önemli karar

"Güneydoğu'yu sülün cenneti yapmaya karar verdik. Güneydoğu'da bir federasyon kurduk. Bütün avcı derneklerinin birleştiği bu federasyonla bölgede bu projeyi yürütmek istiyoruz. Birincisinde çok başarılı olduk. İnşallah burada da başarılı olur. Şu an 600 sülün geldi. Hepsini bir yere değil, köylerde hayvanın en uygun yaşayabileceği, tutunabileceği yerlere bırakıyoruz. Burada anız, pamuk, mısır bahçeleri, sazlık ve su var. Sülünün en çok sevdiği de budur. Buraya tutunurlarsa seneye bir daha salarız." ifadelerini kullanan Düzyol, sülün avlanmanın yasak olduğunu kaydetti.