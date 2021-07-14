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Doğa
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600’ü de doğaya salındı! Güneydoğu için önemli karar

2021-07-14 14:33:31
600’ü de doğaya salındı! Güneydoğu için önemli karar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaban hayatını geliştirmek için doğaya 600 sülün salındı.

#1
Foto - Avcılık ve Av Yaban Hayatı Koruma Konfederasyonu Genel Başkanı Ersin Düzyol,

Avcılık ve Av Yaban Hayatı Koruma Konfederasyonu Genel Başkanı Ersin Düzyol, "Güneydoğu'yu sülün cenneti yapmaya karar verdik. Burada anız, pamuk, mısır bahçeleri, sazlık ve su var. Sülünün en çok sevdiği de budur" dedi.

#2
Foto - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün katkısıyla Samsun'dan ilçeye getirilen sülünler, 24 noktada tabiatla buluşturuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün katkısıyla Samsun'dan ilçeye getirilen sülünler, 24 noktada tabiatla buluşturuldu.

#3
Foto - Kırsal Kılduman köyünde gerçekleştirilen programa, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Avcılık ve Av Yaban Hayatı Koruma Konfederasyonu Genel Başkanı Ersin Düzyol, Doğu ve Güneydoğu Avcılık Yaşatma Federasyonu Başkanı Gürbin Kalkan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Kırsal Kılduman köyünde gerçekleştirilen programa, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Avcılık ve Av Yaban Hayatı Koruma Konfederasyonu Genel Başkanı Ersin Düzyol, Doğu ve Güneydoğu Avcılık Yaşatma Federasyonu Başkanı Gürbin Kalkan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri katıldı.

#4
Foto - Sülünlerin doğaya salınmasının ardından konuşan Av Yaban Hayatı Koruma Konfederasyonu Genel Başkanı Düzyol, geçen yıl Batman'ın Kozluk ilçesinde sülünleri tabiatla buluşturduklarını belirterek, bundan güzel netice alınca sülün salmayı bölgeye yaymaya karar verdiklerini söyledi.

Sülünlerin doğaya salınmasının ardından konuşan Av Yaban Hayatı Koruma Konfederasyonu Genel Başkanı Düzyol, geçen yıl Batman'ın Kozluk ilçesinde sülünleri tabiatla buluşturduklarını belirterek, bundan güzel netice alınca sülün salmayı bölgeye yaymaya karar verdiklerini söyledi.

#5
Foto -

"Güneydoğu'yu sülün cenneti yapmaya karar verdik. Güneydoğu'da bir federasyon kurduk. Bütün avcı derneklerinin birleştiği bu federasyonla bölgede bu projeyi yürütmek istiyoruz. Birincisinde çok başarılı olduk. İnşallah burada da başarılı olur. Şu an 600 sülün geldi. Hepsini bir yere değil, köylerde hayvanın en uygun yaşayabileceği, tutunabileceği yerlere bırakıyoruz. Burada anız, pamuk, mısır bahçeleri, sazlık ve su var. Sülünün en çok sevdiği de budur. Buraya tutunurlarsa seneye bir daha salarız." ifadelerini kullanan Düzyol, sülün avlanmanın yasak olduğunu kaydetti.

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