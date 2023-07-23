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60 derecede muz hasadı

2023-07-23 13:13:12
60 derecede muz hasadı

Türkiye, Afrika sıcaklarıyla yanıp kavruluyor. Serada 60 dereceyi bulan Silifke'de muz hasadı yapıldı.

#1
Foto - 60 derecede muz hasadı

Türkiye’nin yaş meyve ve sebze üretim merkezlerinden Mersin’in Silifke ilçesinde Afrika sıcaklarında serada 60 dereceyi bulan sıcaklıkta muz hasadı yapıldı.

#2
Foto - 60 derecede muz hasadı

Meteorolojinin son verilerine göre Türkiye’de sıcaklıklar son zamanlarda normalin 6-7 derece üzerinde seyrederken, Afrika sıcaklarıyla birlikte bu oran 6-10 derece üzerinde olacak. Ayrıca yer yer sıcaklık rekorları kırılacak. Afrika’dan gelen sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak olan kentler arasında olan Silifke’de 60 derecede muz hasadı yapıldı.

#3
Foto - 60 derecede muz hasadı

İlçede örtü altında 5 bin dönüm alanda hasadı yapılan muzdan 40 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Örtü altı domatese alternatif olarak 10 yıl önce üretimine başlanan muz, tarlada kilogramı 14 liradan alıcı buluyor. Seralardan hasadı yapılan muz, özel muz işleme tesislerinde belli aşamalardan geçtikten sonra paketlenerek iç piyasaya sürülüyor.

#4
Foto - 60 derecede muz hasadı

Yıllık Silifke bölgesinde 5 bin dönüme yakın muz üretimi yapıldığını belirten tüccar Aydın Baydar, “Silifke’de ortalama 40 bin ton ürün elde edilmektedir. 1 dönüm seradan ortalama 7-8 ton civarında ürün elde etmekteyiz. Şu anda muz kilogram tarlada 14 liradan alıcı buluyor” dedi.

#5
Foto - 60 derecede muz hasadı

Muz hasadının normalde Eylül ayında başlayıp, Aralık ayında bittiğini ifade eden üretici Halil Seno, “Afrika sıcaklarında serada 60 dereceyi bulan sıcaklıkta hasat yapmaktayız. Üretim sıcak hava dinlemiyor. Sabah erken seraya girip, öğlen sonuna kadar hasat yapıyoruz. Silifke’de 12 ay sürekli muz hasadı yapılmaktadır. Muz üretimini her ay hasat yapabileceğimiz şekilde üretiyoruz” dedi.

#6
Foto - 60 derecede muz hasadı

#7
Foto - 60 derecede muz hasadı

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