“6 Şubat depremini 10 dakika önce söyledim” diyerek yeni deprem için tarih verdi! “O kentte büyük deprem olacak” iddiası

"Geçtiğimiz sene başında deprem olacak diye paylaşımlar yapmaya başlamıştım. Depremden 10 dakika önce de Instagram'da canlı yayın açarak söyledim. Bu sene ülkemizde Karlıova-Yedisu üzerinde deprem bekliyorum. Barajla ilgili de bazı sıkıntılar bekliyorum. İstanbul'da şu an büyük bir deprem beklemiyorum. Bir gün illa olacak ama bu sene beklemiyorum. Karlıova'da beklediğim depremde barajın patlama sıkıntısı var."