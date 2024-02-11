2024-02-11 12:11:17 “6 Şubat depremini 10 dakika önce söyledim” diyerek yeni deprem için tarih verdi! “O kentte büyük deprem olacak” iddiası
'İstanbul depremi ne zaman' olacak merakla beklenirken, geçen yıl yaşanan deprem felaketini önceden bildiğini iddia eden Nurcan Çinkara, yeni deprem tahminleriyle dikkatleri üstüne çekti. İşte detaylar... Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremleri 10 dakika önceden bildiğini ileri süren Nurcan Çinkara, İstanbul'u etkileyecek Marmara depreminin 2024 yılında gerçekleşmesini beklemediğini söyledi. Çinkara, Bingöl Karlıova-Yedisu üzerinde bir deprem beklediğini dile getirdi.