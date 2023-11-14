6 ayda 700 kişi adeta eridi

Yanlış beslenme, düşük fiziksel aktivite ve kronik rahatsızlıkların kilo artışına sebep olduğunu belirten Bubani, danışanlarını hem sağlıklı hem de kısa sürede zayıflattığı Kültür Diyeti dediği programı uyguladığını söylüyor. Danışanlarıyla aralarında özel bir bağ kurduğunu ifade eden Bubani, Kültür Diyeti hakkında şunları söyledi: “Buraya gelen danışanlarımız kendi başına yaptıkları diyetlerden, düşük kaloriden ve aç kalmaktan bıkmış şekilde geliyor. Bu noktada onlara anlayış ve samimiyetle yaklaşıyoruz. Danışanlarımız buraya geldikten sonra onlarla tanışıyoruz. Kişilerin kültür durumu ve beslenme alışkanlıklarına göre bir program hazırlıyoruz. Çünkü biz Karadeniz’in beslenme alışkanlıklarını Doğulu bir kişiye verirsek sürdürülebilir bir diyet olmayacağından bu kişiye faydası dokunmaz. Bu nedenle o kişinin kültürünü öğrenip, pişirip yediği yemeklere uygun diyet programı verebilmek bizim için çok önemli. Bu diyetin devamlılığını da sağlıyor. Doğulu için doğu, Karadeniz, Ege ve Orta Anadolu için de kendi bölgelerine uygun yemekleri liste yapmayı tercih ediyoruz. Bir ay içerisinde 4-5 kilogram yağ dokusu kaybı sağlıyoruz. 6 ayda 700 kişiye ulaştık ve onların kilo kaybını sağlayarak ideal kilosuna ulaştırdık.”