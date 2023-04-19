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Hayat-Aktüel
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6 araç birbirine girdi: 2 yaralı

2023-04-19 22:48:51
6 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Malatya’da 6 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - 6 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Kaza, 20.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu sanayi alt geçidi girişinde meydana geldi.

#2
Foto - 6 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Ankara istikametine seyir halinde olan M.A.E. idaresindeki 44 BC 578 plakalı araç ile aynı yöne ilerleyen M.F. yönetimindeki 06 DJV 925 plakalı araç çarpıştı.

#3
Foto - 6 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Dört aracın daha karıştığı kazada M.A.E. ile M.K. yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - 6 araç birbirine girdi: 2 yaralı

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

#5
Foto - 6 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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