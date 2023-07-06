5G’li telefon alırken iki kez düşünün!

Tüm bunların birleşimi daha hızlı pil tüketimine, o da daha fazla şarja ve daha fazla ısınmaya neden olabilir. Ne yazık ki bu döngünün sonucu ise pil sağlığının çok daha hızlı azalması ve sizin çok daha sık telefon değiştirmek zorunda kalmanız olabilir. Elbette ki 5G’nin ne kadar fazla pil tükettiği kullanım senaryonuza, telefonunuza ve hatta aldığınız sinyalin gücüne göre değişkenlik gösterir. Ama benzer senaryolarda limitli testlerde ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde: