2023-07-06 22:48:07 5G’li telefon alırken iki kez düşünün!
Son araştırmaya göre, 5G teknolojisinin 4G'ye kadar kıyasla ne kadar daha fazla enerji tükettiği ortaya çıktı.
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Son araştırmaya göre, 5G teknolojisinin 4G'ye kadar kıyasla ne kadar daha fazla enerji tükettiği ortaya çıktı.
Kablosuz bağlantı teknolojileri büyük bir hızla gelişmeye devam ediyor. Günümüzde özellikle de 5G ve yüksek bant genişliğine sahip altyapılar sayesinde 20 Gbps gibi hızlara bile ulaşılabiliyor.
Ancak her şey, kablosuz bağlantı teknolojileri kadar hızlı gelişmiyor.
Son olarak yapılan bir araştırma, 5G’nin 4G’ye kadar kıyasla ne kadar daha fazla enerji tükettiğini gösterdi.
Kısa süre önce Oakla tarafından yapılan bir araştırma 5G teknolojisini farklı bir yönden ele aldı.
Popüler işlemcileri hem 4G hem de 5G ile test edip kıyaslayan şirket, oldukça ilginç sonuçlar elde etti.
Yine de tüm sonuçlar bir konuda hemfikir; İşlemciniz ne olursa olsun 5G tam bir pil düşmanı.
İlk olarak 5G’nin neden 4G’den daha fazla enerji tükettiği ile başlayalım. Aslında bu durumun birden fazla nedeni var. Bildiğiniz üzere 5G sinyallerinin dalga boyları 4G’ye kıyasla daha kısadır, bu da daha fazla güç gerektirir. Bir diğer temel neden olarak ise bu teknolojinin ilkelliğini gösterebiliriz. 5G hala geliştirilme aşamasında bu nedenle 4G ağları kadar verimli değil.
Tüm bunların birleşimi daha hızlı pil tüketimine, o da daha fazla şarja ve daha fazla ısınmaya neden olabilir. Ne yazık ki bu döngünün sonucu ise pil sağlığının çok daha hızlı azalması ve sizin çok daha sık telefon değiştirmek zorunda kalmanız olabilir. Elbette ki 5G’nin ne kadar fazla pil tükettiği kullanım senaryonuza, telefonunuza ve hatta aldığınız sinyalin gücüne göre değişkenlik gösterir. Ama benzer senaryolarda limitli testlerde ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde:
Gördüğünüz üzere istisnasız tüm modellerde 4G’deki pil tüketimi çok daha fazla. Ayrıca bir diğer dikkat çeken detay ise bağlantı teknolojileri değil işlemciler arasındaki fark oldu. Qualcomm tarafından geliştirilen işlemciler her kullanım senaryosunda en verimli cihazlar olurken, Samsung tarafından geliştirilen Exynos işlemciler ne kötü sonuçları aldı. Ne yazık bu testlerin hangi cihazlarda yapıldığı söylenmedi. Ancak birbirine denk özelliklere sahip modeller olduğunun altı çizildi.
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