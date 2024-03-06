2024-03-06 12:21:49 57 yıldır Türkiye’den parlayan yıldız! Mercedes-Benz Türk ülkenin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor!
Mercedes-Benz Türk, Daimler Truck’ın 3 büyük kamyon üretim tesisinden biri olan Aksaray Kamyon Fabrikası, Daimler Buses’ın dünyadaki en büyük otobüs üssü olan Hoşdere Otobüs Fabrikası ve bünyesinde bulunan iki AR-GE merkezi ile kurulduğu tarihten bu yana, yaklaşık 1.4 milyar Euro yatırıma imza attı. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün “Kuruluşumuzdan bugüne gerçekleştirdiğimiz 1.4 milyar Euro’luk yatırımın yanı sıra, Aksaray Kamyon Fabrikamız ve Hoşdere Otobüs Fabrikamız ile 2023 yılında rekor adetlerde üretim ve ihracata imza atarak ülke ekonomisine katkımızı sürdürdük” dedi.