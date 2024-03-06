57 yıldır Türkiye’den parlayan yıldız! Mercedes-Benz Türk ülkenin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor!

Mercedes-Benz Türk, 2023’te Türkiye iç pazarında 8.918 adet çekici ve 5.725 adet kamyon olmak üzere toplam 14.643 adetlik satış gerçekleştirdi ve bu satış ile Türkiye’nin en çok satan kamyon & çekici markası olma unvanını korudu. Otobüs ürün grubunda ise Türkiye iç pazarında bu dönemde 673 şehirler arası, 36 şehir içi olmak üzere toplam 709 adet otobüs satışı gerçekleştiren şirket, bir kez daha Türkiye’nin en çok satan şehirler arası otobüs markası oldu. Mercedes-Benz Türk, ikinci elde güvenin adresi olan TruckStore ve BusStore markaları ile müşterilerine daima birinci sınıf hizmet verme misyonu ile faaliyetlerine devam ediyor. TruckStore 672 adet, BusStore ise 170 adet satışla 2023 yılını başarı ile tamamladı.