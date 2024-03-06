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57 yıldır Türkiye’den parlayan yıldız! Mercedes-Benz Türk ülkenin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor!

2024-03-06 12:21:49
57 yıldır Türkiye’den parlayan yıldız! Mercedes-Benz Türk ülkenin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor!

Mercedes-Benz Türk, Daimler Truck’ın 3 büyük kamyon üretim tesisinden biri olan Aksaray Kamyon Fabrikası, Daimler Buses’ın dünyadaki en büyük otobüs üssü olan Hoşdere Otobüs Fabrikası ve bünyesinde bulunan iki AR-GE merkezi ile kurulduğu tarihten bu yana, yaklaşık 1.4 milyar Euro yatırıma imza attı. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün “Kuruluşumuzdan bugüne gerçekleştirdiğimiz 1.4 milyar Euro’luk yatırımın yanı sıra, Aksaray Kamyon Fabrikamız ve Hoşdere Otobüs Fabrikamız ile 2023 yılında rekor adetlerde üretim ve ihracata imza atarak ülke ekonomisine katkımızı sürdürdük” dedi.

#1
Foto - 57 yıldır Türkiye’den parlayan yıldız! Mercedes-Benz Türk ülkenin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor!

1967 yılında Otomarsan adıyla çıktığı yola bugün Türkiye’nin en büyük kamyon ve otobüs üreticisi olarak devam eden Mercedes-Benz Türk, tam 57 senedir Türkiye’de ağır ticari araç endüstrisinin geleceğini şekillendiriyor.

#2
Foto - 57 yıldır Türkiye’den parlayan yıldız! Mercedes-Benz Türk ülkenin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor!

Kamyon ve şehirler arası otobüs pazarında geleneksel hale gelen öncü rolünü koruduklarını vurgulayan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “Türkiye ağır ticari araç endüstrisinin lokomotif şirketi olarak endüstriye öncülük etme ve ülke ekonomisine katkı sağlama misyonu taşıyoruz. Aksaray ve Hoşdere’de ürettiğimiz kamyon ve otobüslerimizi dünyanın pek çok noktasına ihraç ediyoruz.

#3
Foto - 57 yıldır Türkiye’den parlayan yıldız! Mercedes-Benz Türk ülkenin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor!

Daimler Truck’ın 3 büyük kamyon üretim merkezinden biri olan Aksaray Kamyon Fabrikamız ve Daimler Buses’ın en büyük otobüs fabrikası olan Hoşdere Otobüs Fabrikamız ile 2023 yılında rekor adetlerde üretim ve ihracata imza attık. 2023 yılında Türkiye’de üretilen edilen her 10 kamyondan 6’sını bantlarından indiren Aksaray Kamyon Fabrikamız, aynı zamanda 14.401 adet ile ihracatta tarihinin rekor adedine ulaştı. 1967 yılında, yılda 73 adet otobüs üreten firmamız, 2023 yılında 4.308 adet otobüs üreterek, Türkiye’de üretilen her 5 otobüsten 2’sine imza attı” dedi.

#4
Foto - 57 yıldır Türkiye’den parlayan yıldız! Mercedes-Benz Türk ülkenin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor!

Değerlendirmesine devam eden Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “Daimler Truck’ın Almanya, ABD, Brezilya, Çin, Hindistan ve Japonya gibi ülkelerdeki yetkinlik merkezleri ile birlikte aynı AR-GE ağının bir parçası olan şirketimiz, Hoşdere ve Aksaray fabrikaları bünyesinde bulunan iki AR-GE merkezinde görev alan mühendislerimiz ile Türkiye’den tüm dünyaya rehberlik etti. 57 yıldır Türkiye’den parlayan yıldızımız, bundan sonra da ülkemizin ekonomisine, istihdamına ve kalkınmasına katkıda bulunmak için parlamaya devam edecek” dedi

#5
Foto - 57 yıldır Türkiye’den parlayan yıldız! Mercedes-Benz Türk ülkenin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor!

Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’ndan 15 ülkeye gerçekleştirdiği 14.401 adetlik kamyon ihracatı ile tarihinin ihracat rekoruna imza attı. Fabrikadan en çok kamyon ihracatı yapılan ilk üç ülke ise, Almanya, İspanya ve Fransa oldu. Şirket, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği otobüslerin ihracatına da hız kesmeden devam ediyor. Ürettiği otobüsleri 30 Avrupa ülkesinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Afrika kıtasında yer alan Reunion da dahil olmak üzere toplam 32 ülkeye ihraç ederek, seneyi en fazla otobüs ihraç eden firma olarak kapattı. En fazla otobüs ihracatı yapılan üç ülke ise Fransa, İspanya ve İtalya oldu.

#6
Foto - 57 yıldır Türkiye’den parlayan yıldız! Mercedes-Benz Türk ülkenin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor!

Mercedes-Benz Türk, 2023’te Türkiye iç pazarında 8.918 adet çekici ve 5.725 adet kamyon olmak üzere toplam 14.643 adetlik satış gerçekleştirdi ve bu satış ile Türkiye’nin en çok satan kamyon & çekici markası olma unvanını korudu. Otobüs ürün grubunda ise Türkiye iç pazarında bu dönemde 673 şehirler arası, 36 şehir içi olmak üzere toplam 709 adet otobüs satışı gerçekleştiren şirket, bir kez daha Türkiye’nin en çok satan şehirler arası otobüs markası oldu. Mercedes-Benz Türk, ikinci elde güvenin adresi olan TruckStore ve BusStore markaları ile müşterilerine daima birinci sınıf hizmet verme misyonu ile faaliyetlerine devam ediyor. TruckStore 672 adet, BusStore ise 170 adet satışla 2023 yılını başarı ile tamamladı.

#7
Foto - 57 yıldır Türkiye’den parlayan yıldız! Mercedes-Benz Türk ülkenin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor!

Tüm faaliyetlerinde müşteri memnuniyetini odağına alan Mercedes-Benz Türk, 2023 yılında da müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamaya devam etti. Müşteri memnuniyetiyle ilgili pazar araştırmalarını düzenli olarak takip eden ve gelen tüm geri bildirimleri değerlendiren Mercedes-Benz Türk, global çapta yapılan son araştırmalarda, onarım kalitesi ve onarım hızı gibi müşteri memnuniyeti kriterlerinin tamamında en iyi marka konumuna geldi.

#8
Foto - 57 yıldır Türkiye’den parlayan yıldız! Mercedes-Benz Türk ülkenin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor!

Müşterilerilerine tüm bayi kanalı ve yetkili servisleri ile uluslararası standartlarda satış ve satış sonrası hizmetlerini sunan Mercedes-Benz Türk, 2023 yılında sadece kamyon grubu için hizmet verecek iki yeni lokasyonun açılışını gerçekleştirdi. Müşteri memnuniyetini odağına alan Mercedes-Benz Türk’ün geniş bayi ve servis ağının sağladığı yüksek standartlardaki hizmet kalitesi, Mengerler Adana ve Bursa Odabaşı kamyon bayi ve yetkili servislerinde üst düzeyde sunulmaya devam edecek.

#9
Foto - 57 yıldır Türkiye’den parlayan yıldız! Mercedes-Benz Türk ülkenin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor!

‘Yeşil Hedefler’ programı çerçevesinde 2039’a kadar üretim sürecinde sıfır karbon salımı hedefleyen Mercedes-Benz Türk, bu doğrultudaki sürdürülebilirlik çalışmalarını 2023 yılında da devam ettirdi. Yenilenebilir kaynaklara yatırım yapan Mercedes-Benz Türk, bu bağlamda Güneş Enerjisi Santrali (GES) için ilk adımı 2019’da Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda atmış ve 100 kWp gücündeki pilot GES’i devreye almıştı.

#10
Foto - 57 yıldır Türkiye’den parlayan yıldız! Mercedes-Benz Türk ülkenin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor!

Haziran ayında İstanbul’da Pazarlama Merkezi’nde tam kapasite olarak faaliyete geçen 3.5 mWp gücündeki GES ile yıllık 4.5 milyon kWh elektrik enerjisi üretmeyi hedefleyen Mercedes-Benz Türk, Eylül 2023’te ise bu kez Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 1.3 MWp kurulu güce sahip GES yatırımı gerçekleştirdi. Bu santral ile yıllık 1 milyon 900 bin kWh elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor.

#11
Foto - 57 yıldır Türkiye’den parlayan yıldız! Mercedes-Benz Türk ülkenin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor!

Mercedes-Benz Türk eğitim, spor, kültür-sanat ve çevre odaklı birçok kurumsal sosyal fayda programını 2023 yılında da sürdürdü. Kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile başlattığı ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ programı bu yıl 20. yılını kutlarken, geçtiğimiz yıl ilk mezunlarını veren Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde okuyan ihtiyaç sahibi ve başarılı kadın öğrencileri destekleyen ‘Mühendisliğin Yıldızları’ programı da hız kesmeden devam ediyor.

#12
Foto - 57 yıldır Türkiye’den parlayan yıldız! Mercedes-Benz Türk ülkenin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor!

Mesleki eğitim veren liselerde Mercedes-Benz Laboratuvarları açarak otomotiv sektöründe nitelikli personel sayısının artırılmasını ve sektöre donanımlı personel yetiştirilmesini amaçlayan ‘EML’miz Geleceğin Yıldızı’ programı ise meslek liselerinde eğitim alan gençlerin hem mesleki hem de kişisel gelişimine katkı sağlıyor.

#13
Foto - 57 yıldır Türkiye’den parlayan yıldız! Mercedes-Benz Türk ülkenin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor!

Mercedes-Benz Türk, dünyanın en önemli arkeolojik keşiflerinin ilk on listesinde yer alan ve İstanbul’da bulunan ‘Bathonea Antik Kenti’ kazı çalışmalarının ana sponsoru olarak destek vermeye devam ediyor. A Milli Futbol Takımlarına 1996’dan bu yana desteğini sürdüren Mercedes-Benz Türk, 2022 yılından bu yana Ampute Futbol Milli Takımı ve Hentbol Milli Takımlarının 2023 yılından bu yana ise Voleybol Milli Takımlarının resmi ulaşım sponsoru. Sürdürülebilir iyileştirmeyi merkeze alan Mercedes-Benz Türk, 2023 yılında “Daima İleri” sloganıyla Türkiye ekonomisi, istihdamı ve sanayisine katkı sağladı; 2024 yılında da aynı vizyonla üretmeye ve geliştirmeye devam edecek.

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