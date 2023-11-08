57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu

Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri 2023 listesini açıkladı. Dikkat çeken verilerin yer aldığı listeye İstanbul'un bir ilçesi damga vurdu. O ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı. Peki Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi? İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri 2023 listesi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, özellikle İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı. Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu. Peki, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi neresi? Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri hangileri? Ayrıntılar haberimizde... İŞTE TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇESİ İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak öne çıktı ve 57 ili nüfus bazında geride bıraktı. Bu ilçede kilometrekareye 3 bin 49 kişi düşüyor.