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Türkiye
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57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu

2023-11-08 16:14:02
57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu

Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri 2023 listesini açıkladı. Dikkat çeken verilerin yer aldığı listeye İstanbul'un bir ilçesi damga vurdu. O ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı. Peki Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi? İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri 2023 listesi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, özellikle İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı. Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu. Peki, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi neresi? Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri hangileri? Ayrıntılar haberimizde... İŞTE TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇESİ İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak öne çıktı ve 57 ili nüfus bazında geride bıraktı. Bu ilçede kilometrekareye 3 bin 49 kişi düşüyor.

#1
Foto - 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu

İstanbul - Pendik 741 bin 895 kişi yaşıyor.

#2
Foto - 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu

İstanbul - Bağcılar 744 bin 351 kişi yaşıyor.

#3
Foto - 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu

Adana - Seyhan 792 bin 536 kişi yaşıyor

#4
Foto - 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu

İstanbul - Küçükçekmece 805 bin 930 kişi yaşıyor.

#5
Foto - 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu

Gaziantep -Şehitkamil 839 bin 553 kişi yaşıyor.

#6
Foto - 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu

Bursa - Osmangazi 884 bin 451 kişi yaşıyor.

#7
Foto - 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu

Gaziantep - Şahinbey 936 bin 351 kişi yaşıyor.

#8
Foto - 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu

Ankara - Keçiören 942 bin 884 kişi yaşıyor.

#9
Foto - 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu

Ankara - Çankaya 949 bin 265 kişi yaşıyor.

#10
Foto - 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu

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