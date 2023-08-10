2023-08-10 09:04:54 57 il Valiliğine yeni isimler atandı! İşte tam listesi
Valiler Kararnamesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımladı. Atama kararları ile birlikte 57 ilin valiliğine yeni isimler atandı. Valiler Kararnemesine göre; Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valiliğine, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Valiliğine atandı. AFAD Başkanı Yunus Sezer ise Edirne Valisi oldu.