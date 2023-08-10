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57 il Valiliğine yeni isimler atandı! İşte tam listesi

2023-08-10 09:04:54
57 il Valiliğine yeni isimler atandı! İşte tam listesi

Valiler Kararnamesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımladı. Atama kararları ile birlikte 57 ilin valiliğine yeni isimler atandı. Valiler Kararnemesine göre; Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valiliğine, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Valiliğine atandı. AFAD Başkanı Yunus Sezer ise Edirne Valisi oldu.

#1
Foto - 57 il Valiliğine yeni isimler atandı! İşte tam listesi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan kararda "Ekli listede belirtilen kişiler, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen görevlere atanmıştır." ifadelerine yer verildi.

#2
Foto - 57 il Valiliğine yeni isimler atandı! İşte tam listesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile aralarında 16 büyükşehirin de olduğu 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Edirne Valiliğine atandı. İşte Resmi Gazete'de yer alan Valiler Kararnamesi'ne göre gerçekleşen atamalar...

#3
Foto - 57 il Valiliğine yeni isimler atandı! İşte tam listesi

Söz konusu atama kararları: Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Ağrı Valisi Mustafa Koç, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan,

#4
Foto - 57 il Valiliğine yeni isimler atandı! İşte tam listesi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Burdur Valisi Türker Öksüz, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Denizli Valisi Ömer Faruk Çoşkun, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Edirne Valisi Yunus Sezer,

#5
Foto - 57 il Valiliğine yeni isimler atandı! İşte tam listesi

#6
Foto - 57 il Valiliğine yeni isimler atandı! İşte tam listesi

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Kars Valisi Ziya Polat, Kastamonu Valisi Meftun Dallı Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Kilis Valisi Tahir Şahin, Kütahya Valisi Musa Işın, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Manisa Valisi Enver Ünlü, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Muğla Valisi İdris Akbıyık,

#7
Foto - 57 il Valiliğine yeni isimler atandı! İşte tam listesi

Muş Valisi Avni Çakır, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Niğde Valisi Cahit Çelik, Ordu Valisi Muammer Erol, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz,

#8
Foto - 57 il Valiliğine yeni isimler atandı! İşte tam listesi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu

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Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de! 57 ile yeni vali atandı

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