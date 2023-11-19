5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

Sabah'a göre; Cumhuriyet ikramiyesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırları sonuna kadar zorlandı. Alınan karara göre çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiyesi ödeme yapıldı. SGK, 11-12-13 Kasım'da SSK'lılara, 14 Kasım'da Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı olmak üzere toplam 12,2 milyon emekliye 61 milyar TL ödeme yaptı.