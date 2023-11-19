2023-11-19 18:38:01 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı
5000 TL emekli ikramiyesi düzenlemesi ile SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı olmak üzere 12,2 milyon vatandaşa ödeme yapıldı. Ocak zammı öncesi emeklileri rahatlatan Cumhuriyet ikramiyesi için bütçe sınırlarının zorlanması talimatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Öte yandan 5000 TL emekli ikramiyesi için milyonları ilgilendiren ek düzenlemenin ilk Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor.