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Ekonomi
24
5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

2023-11-19 18:38:01
5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

5000 TL emekli ikramiyesi düzenlemesi ile SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı olmak üzere 12,2 milyon vatandaşa ödeme yapıldı. Ocak zammı öncesi emeklileri rahatlatan Cumhuriyet ikramiyesi için bütçe sınırlarının zorlanması talimatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Öte yandan 5000 TL emekli ikramiyesi için milyonları ilgilendiren ek düzenlemenin ilk Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor.

#1
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri 11-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe çalışması sonrası 12 milyonu aşkın çalışmayan emekliye 60 milyar TL'nin üzerinde Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi yapıldı. Öte yandan 5000 TL emekli ikramiyesi alamayan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) üye vatandaşlar için ek düzenleme ilk Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek.

#2
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

Sabah'a göre; Cumhuriyet ikramiyesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırları sonuna kadar zorlandı. Alınan karara göre çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiyesi ödeme yapıldı. SGK, 11-12-13 Kasım'da SSK'lılara, 14 Kasım'da Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı olmak üzere toplam 12,2 milyon emekliye 61 milyar TL ödeme yaptı.

#3
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı. Yüzde 75 hissesi olan dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara 3750 TL, yüzde 50 hissesi olanlara 2500 TL, yüzde 25 hissesi olanlara ise 1250 TL ödeme yapıldı.

#4
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

Öte yandan 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni bir gelişme yaşandı. Emeklilere 5 bin liralık ikramiye verilmesi uygulamasında çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı.

#5
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

Bununla beraber ÇKS Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için kapsam dışında kalmış ve 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı. 5000 TL emekli ikramiyesi alamayan yaklaşık 1.6 milyon emekli çiftçi bulunduğu kamuoyuna yansıdı.

#6
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

Çiftçiler AK Parti milletvekilleri ve parti yönetimine 5000 TL emekli ikramiyesi için taleplerini iletti. Emeklilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan ile konuşacağı bildirildi.

#7
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

Kabine Toplantısı'nın ana gündemi Ortadoğu'da yaşanan gerilimin yanı sıra ekonomi olacak. 2023 yıl sonu yaklaşırken asgari ücret, emekli ve memur zammı ile 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi için ek düzenleme konusu masaya gelecek.

#8
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

ÇKS sistemine kayıtlı olan emekliler için bütçe çalışmaları sonrası konu netlik kazanacak. Ek düzenleme kararının alınması durumunda yeni ödemeler konusunda Meclis süreci başlayacak.

#9
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

Öte yandan Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının emekli, memur, asgari ücret başta olmak üzere 2024 yılında geçerli olacak maaş zamlarıyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

#10
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

KALICI REFAH ARTIŞININ ANAHTARI BELİRLENDİ

#11
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı alım gücü ve refah artışı için yol haritasını çizdi.

#12
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

Şimşek kalıcı refah artışının anahtarını 'Tek haneli enflasyon' olarak belirledi.

#13
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

BAKAN ŞİMŞEK: ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYON

#14
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

Asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla çalışanların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı

#15
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

refah artışı olmayacağı düşüncesinde olan Bakan Şimşek, koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kontrol almayı hedefliyor.

#16
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

#17
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı genel olarak 2 haftada bir hafta başında gerçekleşiyor.

#18
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

Son Kabine Toplantısı 31 Ekim tarihinde yapıldı. Buna göre geçtiğimiz hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı gerçekleşmedi.

#19
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı genel olarak 2 haftada bir hafta başında gerçekleşiyor. Son Kabine Toplantısı 31 Ekim tarihinde yapıldı.

#20
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

Buna göre geçtiğimiz hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı gerçekleşmedi.

#21
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

#22
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

#23
Foto - 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni ek düzenleme, gelişmeyi duyurdular! Detaylar ortaya çıktı

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